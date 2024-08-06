74號帶動外溢效應剛需撐　太平區堅守首購天堂　

▲北太平新光重劃區飽和後，建商開始往南太平的長億重劃區陸續購地。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

台中市近年來房價持續攀升，台74線的開通，讓太平新光重劃區周邊房市取代北屯區成為新首購天堂，不過在地房仲表示，北屯、西屯高房價帶動下，太平區外溢剛需與內需都持續增加，也讓新成屋房價緊追預售新案。

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以北太平房市熱區「新光重劃區」，74兩側土地供給已經稀缺，開發趨於飽和，是最受74號帶動的一區，永慶不動產台中太平樂業加盟店店長朱良華以在地經驗分享：「新光重劃區在3月時3房新成屋總價大約1300萬元上下，但4月開始收到推升，開始以每月總價100萬元的速度拉高行情，至7月已經有3房成交1700萬元的案例。」

▲北屯機捷重劃區、廍子重劃區、十期重劃區以及中國醫的BOT計畫，都環繞北太平。（圖／記者陳筱惠攝）

對於房價攀升，朱良華認為：「新青安並非唯一因素，其實北屯機捷重劃區、廍子重劃區、十期重劃區以及中國醫的BOT計畫，都環繞北太平，也因此在區域新案帶動下，人口自然往價格相對親民的太平區移動。」

不僅北太平，太平舊市區中山路商圈，過去荒廢許久的太平區「遊樂大樓」，已經被建商整併後，6月釋出推案消息，受到在地人注目，朱良華表示：「原本中山路的商圈就已經很熱鬧，該地整合好釋出引起太平人回憶殺，距離74號也不遠，單坪房價已經坐穩4字頭。」

▲太平舊市區中山路商圈，過去荒廢許久的太平區「遊樂大樓」，已經被建商整併後，6月釋出推案消息。（圖／記者陳筱惠攝）

而南太平，則是寶佳機構大舉搶進「泓大重劃區」，據實登揭露，寶佳集團在該地已持有3塊面積逾千坪的庫存，未來將供給超過6棟大樓量體，朱良華說：「從北太平到傳統熱門商圈再到南太平，都有利多消息，預售屋新成屋中古屋的交易也遍地開花。」





▲永慶不動產台中太平樂業加盟店店長朱良華建議各區行情都創高下，隨著銀行放款逐漸嚴格，購屋族面對喜歡的物件，可以先請代書、有經驗的房仲業者幫忙先送估價。（圖／業者提供）



不過即便如此，朱良華說：「在生活機能、交通便利性上，在內需強勁、外溢搶進下，各區行情都創高之下，太平仍堅守首購族天堂稱號，不過這水位有望在未來會與其他重劃區相互彌平。」

不過隨著銀行放款逐漸嚴格，朱良華建議：「對於購屋族來說有喜歡的物件，可以先請代書、有經驗的房仲業者幫忙找適合銀行，先送估價以及詢問額度，避免要額外補足自備款的情況。」

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