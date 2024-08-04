ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

財經雲

NVIDIA Blackwell高耗能驅動散熱需求　今年底液冷方案滲透率有望達10%

▲▼NVIDIA GB200 Grace Blackwell 超級晶片。（圖／NVIDIA提供）

▲NVIDIA GB200 Grace Blackwell 超級晶片。（圖／NVIDIA提供）

記者高兆麟／綜合報導

根據TrendForce最新AI server報告，由於NVIDIA將在2024年底前推出新一代平台Blackwell，屆時大型CSP也會開始建置Blackwell新平台的AI server資料中心，預估有機會帶動液冷散熱方案滲透率達10%。

根據TrendForce，NVIDIA Blackwell平台將於2025年正式放量，取代既有的Hopper平台、成為NVIDIA高階GPU主力方案，占整體高階產品近83%。在B200和GB200等追求高效能的AI server機種，單顆GPU功耗可達1,000W以上。HGX機種每台裝載8顆GPU，NVL機種每櫃達36顆或72顆GPU，可觀的能耗將促進AI server散熱液冷供應鏈的成長。

[廣告]請繼續往下閱讀...

TrendForce表示，server晶片的熱設計功耗(Thermal Design Power, TDP)持續提高，如B200晶片的TDP將達1,000W，傳統氣冷散熱方案不足以應付需求；GB200 NVL36及NVL72整機櫃的TDP甚至將高達70kW及近140kW，需要搭配液冷方案方以有效解決散熱問題。

據TrendForce了解， GB200 NVL36架構初期將以氣冷、液冷並行方案為主；NVL72因有更高散熱能力需求，原則上優先使用液冷方案。

觀察現行GB200機櫃系統液冷散熱供應鏈，主要可分水冷板(Cold Plate)、冷卻分配系統(Coolant Distribution Unit, CDU)、分歧管(Manifold)、快接頭(Quick Disconnect, QD)和風扇背門(Rear Door Heat Exchanger, RDHx)等五大零組件。

TrendForce指出，CDU為其中的關鍵系統，負責調節冷卻劑的流量至整個系統，確保機櫃溫度控制在預設的TDP範圍內。TrendForce觀察，目前針對NVIDIA AI方案，以Vertiv為主力CDU供應商，奇鋐、雙鴻、台達電和CoolIT等持續測試驗證中。

根據TrendForce，2025年NVIDIA將以HGX、GB200 Rack及MGX等多元組態AI server，分攻CSPs及企業型客戶，預估這三個機種的出貨比例約為5:4:1。HGX平台可較無痛接軌既有Hopper平台設計，CSPs或大型企業客戶能迅速採用。GB200整櫃AI sever方案將以超大型CSPs為主打，TrendForce預期NVIDIA將於2024年底先導入NVL36組態，以求快速進入市場。NVL72因其AI server整體設計及散熱系統較為複雜，預計將於2025年推出。

TrendForce表示，在NVIDIA大力擴展CSPs客群的情況下，預估2025年GB200折算NVL36出貨量可望達6萬櫃，而GB200的Blackwell GPU用量可望達210-220萬顆。

然而，終端客戶採用GB200 Rack的過程仍有幾項變數。TrendForce指出，NVL72需較完善的液冷散熱方案，難度亦高。而液冷機櫃設計較適合新建資料中心，但會牽涉土地建物規劃等複雜程序。此外，CSPs可能不希望被單一供應商綁住規格，而並採HGX或MGX等搭載x86 CPU架構的機種，或擴大自研ASIC AI server基礎設施，以因應更低成本或特定AI應用情境。

► 899元獨享9家聯名鳳梨酥，從北三萩茶會到南吳寶春的人氣名店，美味免排隊！立即搶購，幸福不錯過 ☛

關鍵字： NVIDIA

分享給朋友：

追蹤我們：

掌握即時財經、理財新訊　按讚追蹤ETtoday財經雲向錢衝！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

輝達新AI晶片遭曝推遲至少3個月　波及微軟、Meta等大客戶

輝達新AI晶片遭曝推遲至少3個月　波及微軟、Meta等大客戶

據外媒《The Information》報導，兩名知情人士透露，由於設計缺陷， 輝達（NVIDIA）將推出的AI晶片Blackwell將推遲三個月或更長時間，這一變動可能會影響Meta Platforms、谷歌和微軟等客戶，這些客戶總共訂購了價值數百億美元的晶片。

2024-08-03 13:33
台股本周遭外資提款千億　重砍4檔人氣ETF

台股本周遭外資提款千億　重砍4檔人氣ETF

台股昨（2）日在黑色星期五籠罩下，終場暴跌1004.01點，收在21638.09點，成為台股史上首次單日下跌千點的紀錄，且外資也重砍台股，單日賣超966.59億元，刷新紀錄，本周大幅減碼1191.67億元，為今年來單周賣超第3大，賣超前十檔股票中包含4檔人氣ETF以及面臨900元關卡保衛戰的台積電（2330）。

2024-08-03 12:15
日圓強升！現鈔「0.2276」揪心價　10萬台幣晚3周少換5萬日圓

日圓強升！現鈔「0.2276」揪心價　10萬台幣晚3周少換5萬日圓

美2日公布就業報告欠佳，引發投資人對經濟衰退的憂慮，加重市場認為Fed（聯準會）將擴大降息預測，美元指數大跳水，跌破104，日圓兌美元進一步升值見146價位，日圓換匯也更貴了，台灣銀行日圓現鈔賣出價今（3）日見到0.2276元，若與三周前、7月11日的換匯低點0.2046元相較， 換新台幣10萬元，就少換了4萬9391日圓。

2024-08-03 10:48
大肅殺來了！美、台股暴跌　謝金河：金融市場持續大修正

大肅殺來了！美、台股暴跌　謝金河：金融市場持續大修正

台股2日大跌1004點，成為巷議街頭的熱門話題，大家都在討論這個跌勢會到什麼時候？財信傳媒董事長謝金河今（3）日在臉書上表示，大肅殺來了，每年的第三季是投資人比較難熬的時刻，逢上市公司繳交半年報的時刻，英特爾股價重摔，市值僅與鴻海（2317）相當；輝達（NVIDIA）是此波AI股回檔修正根源，這段金融市場的大修正可能會持續一段時間，變數釐清後，股價調整合理後，市場重新洗牌再出發。

2024-08-03 09:45
郭明錤釋NVIDIA利空消息　認GB200面臨許多設計與生產挑戰

郭明錤釋NVIDIA利空消息　認GB200面臨許多設計與生產挑戰

知名分析師郭明錤在最新貼文中表示，儘管AI伺服器未來數年的成長趨勢仍正向，但短期來看，當相關股票已大部分反映NVIDIA GB200 NVL36/72對供應鏈貢獻之樂觀預期並大漲之際，至少短期的投資決策就需要考慮更多層面而非僅依靠供應鏈調查。

2024-08-03 06:00
三商家購H1獲利翻倍　每股賺0.83元

三商家購H1獲利翻倍　每股賺0.83元

三商家購（2945）公告上半年財報，合併營收為68.5億元，營業毛利為18.5億元，EPS為0.83元，與去年同期相比，獲利幾乎翻倍成長。

2024-08-03 06:00
「全基因檢測」提早發現疾病！學者專家憂：投保權益恐加倍困難

「全基因檢測」提早發現疾病！學者專家憂：投保權益恐加倍困難

台灣醫療技術進步，「全基因檢測」精準醫療可以幫助民眾及早發現潛在健康風險而預防疾病，但保險法專家、醫師皆提醒，台灣保險制度尚未有能力接軌，當民眾得知健康缺陷後能否預防或改善、還是造成投保困難或保費昂貴的不公平待遇，將進一步加劇未來風險管理的隱憂。

2024-08-03 06:00
NVIDIA Blackwell高耗能驅動散熱需求　今年底液冷方案滲透率有望達10%

NVIDIA Blackwell高耗能驅動散熱需求　今年底液冷方案滲透率有望達10%

根據TrendForce最新AI server報告，由於NVIDIA將在2024年底前推出新一代平台Blackwell，屆時大型CSP也會開始建置Blackwell新平台的AI server資料中心，預估有機會帶動液冷散熱方案滲透率達10%。

2024-08-04 06:00
暑假打工連續曠職3日　勞動部：可依法解僱

暑假打工連續曠職3日　勞動部：可依法解僱

暑期打工旺季，勞動部強調，不論僱用學生從事部分工時或全時工作的工作，相關勞動條件及契約終止等勞動權益，都與一般受僱勞工相同，應遵守勞動基準法相關規定，若是無故連續曠職3日，或1個月內曠職6日，雇主可依法解僱。

2024-08-04 06:00
離婚後「財產恐剩一半」！保險法專家教戰：資金保單都要分清楚

離婚後「財產恐剩一半」！保險法專家教戰：資金保單都要分清楚

台灣離婚率逐年攀升，已經成為亞洲排名第二高的國家，保險法權威律師指出，民眾需要注意「婚前、婚後」的財產分配，如果隨意將資產放入婚後帳戶，或是保單金流與配偶混合，萬一未來發生離婚，帳戶餘額將被列入「剩餘財產差額分配」，相關資產現金恐怕只剩下一半。

2024-08-04 06:00

讀者迴響

熱門新聞

喝星巴克爽中發票千萬大獎！幸運兒在「這縣市」

加油中千萬發票！獎落「這縣市」

一家四口「玩日本5天噴25萬」　他挺國旅：墾丁不用20萬

首批退稅收不到　財政部曝5關鍵「入帳不知退稅款」

離婚後財產剩一半」　保險法專家教戰

NVIDIA Blackwell高耗能驅動散熱需求　今年底液冷方案滲透率有望達10%

暑假打工連續曠職3日　勞動部：可依法解僱

看好NVIDIA AI伺服器液冷需求　外資點名兩台廠受惠

重劃區熱度外溢到舊市區　三重房仲：供給量2年少1倍

大肅殺來了！美、台股暴跌　謝金河：金融市場持續大修正

ETtoday財經雲

最夯影音

更多

林郁婷賽後外媒擠破頭　教練：已不能用心疼形容

呀咧呀咧！〈晚安大小姐〉本尊來了　「TANAKA穿執事服」合體邊荷律.李丹妃

幼園師掛錯名牌天兵爸載走　家長氣炸：自己小孩都抱錯

美國男送女友「貓咪花束」　6奶貓探頭萌翻網：好浪漫❤

汽車突停路口斑馬線　放人下車後方全堵住

熱門快報

預測金牌賽事 抽GoPro

即日起至8月11日止，天天預測，好禮週週抽，再抽GoPro、Switch等大獎！

ETtoday為台灣之光加油

打開新聞雲APP，看新聞、預測金牌、挑戰你的運動知識，超過5000個獎項等你拿！

早餐這樣吃遠離肥胖

「文里補習班」開課！「蔬菜米紙蛋餅」讓家中兒童營養從早餐開始，輕鬆方便無負擔！

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們 | 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話： +886-2-5555-6366