陽明「動明輪」船上貨櫃爆炸　公司回應了

▲陽明動明輪發生爆炸。（圖／翻攝自微博／錢江視頻）



記者廖婕妤／台北報導

陽明海運（2609）所屬6600 TEU貨櫃輪「動明輪」今（9）日下午在中國寧波港發生爆炸，疑似是貨櫃中裝有危險物品而引起爆炸，對此，陽明回應，初步調查是船上搭載乙只危險品貨櫃發生爆炸，目前事故發生原因待釐清，現場並無人員傷亡。

陽明表示，本公司於2024年8月9日獲知所屬動明輪（YM Mobility），於寧波港作業時，船上發生失火事故，事故發生原因尚待釐清，初步調查係船上搭載乙只危險品貨櫃發生爆炸，依貨主申報係屬冷櫃代替乾櫃使用，並無插電需要。

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陽明指出，目前現場即時採取滅火措施，火勢已受控制，全船人員均已安全撤離，並由本公司之環明（上海）國際船務代理有限公司與主管機關積極應變處理。

陽明也說，此艘船舶配置於本公司遠東往返中東CGX航線，有關該班船舶動態、貨儎轉運、船期調整等相應之安排，本公司將在有進一步訊息後更新公告。

據陸媒報導，動明輪從上海開往中東途中，在寧波港中轉，今日下午1點46分左右，船上的貨櫃突然發生爆炸；動明輪在寧波北崙碼頭發生事故，船上發現船頭有甲板貨櫃濃煙冒出，當班人員通知大副及碼頭，初步勘查為5.2危險櫃發生自燃爆炸，消防隊要求所有人員撤離至碼頭安全處，經清查全船人數，均安全撤離。