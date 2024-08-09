華航H1獲利年增4成　每股賺1.08元

▲華航。（圖／華航提供）



記者廖婕妤／台北報導

華航（2610）今（9）日公告上半年財報，合併營收為989.13億元，年增10.04％，本期淨利為71.41億元，年增約47％，創歷史新高，歸屬母公司淨利為65.46億元，年增近43％，EPS為1.08元。

華航Q2表現比Q1還亮眼，單季合併營收為502.68億元，年增6.52％，合併稅後淨利為37.31億元，歸屬母公司淨利為34.46億元，年增4.61％，EPS為0.57元，雙寫同期次高表現。

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華航表示，航空客運市場延續去年旅運熱度，並受惠於農曆春節、清明節及端午節等連續假期，旅運需求維持高檔，今年上半年載客班次較去年同期成長，帶動整體客運收入達646.76億元，年增17.01%，其中營收占比最高前3名地區依序為東北亞、北美及東南亞；今年初貨運市場受通膨、升息及產業庫存調整等多重因素影響，空運需求較去年同期明顯降溫，惟Q2起空運市場受惠電商及電子產品供貨持續增加，空運價格明顯提升，致使整體貨運營收較上季增幅19.98%。

展望下半年，華航指出，持續看好客運保持正向成長態勢，7月14日插旗西雅圖航點，總計每周超過40班次往返美加地區，並透過每周超過500個班次綿密的亞洲航網搶占轉機市場，便利服務北美往返東南亞、東北亞及兩岸等轉機旅客；今年整體客運班次較去年同期增加25％，提供旅客豐富的班次選擇，在暑期旺季挹注客運航線營收，力拚獲利再擴大；貨運市場也持樂觀態度，今年10架777F將全數到位，優先布局高價與高時效性貨源，加強爭攬臨時包艙及包機商機，加強拉抬運價力道以增裕整體收入。