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美食-KY 7月營收年減近1成　美國85ºC持續展店貢獻業績

▲85度C,美食KY。（圖／記者廖婕妤攝）

▲美食-KY子公司85度C。（圖／記者廖婕妤攝）

記者廖婕妤／台北報導

美食-KY（2723）公告7月營收，單月合併營收為14.85億元，年減9.58％；累計前7月合併營收為108.15億元，年減9.17％。

美食-KY表示，穩健成長的美國事業，營收貢獻維持雙位數年增，改寫同期新高，佔合併營收比重較去年同期跳升9個百分點，來到43％，穩居美食-KY最大市場。

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法人分析，今年以來美國85ºC表現亮眼，同店營收成長率持續穩健，上半年穩定正成長、7月略優於上半年，8月第1周也保持動能；在美國總體民生消費出現雜音的情形下，反而繳出佳績。

展望今年下半年及2025年，美國85ºC在持續攻城掠地、擴大營業版圖的同時，法人也看好將受惠產品差異化、價格親民的雙重加持，持續吸引更多消費者上門，提升市場占有率、推升單店營收。

此外，今年美國85ºC第6間全新門市將於8月中旬開幕，位於北加州城市蘭喬科爾多瓦。法人觀察，美食-KY三月以來進駐的德州聖安東尼奧、大草原城、加州莫雷諾谷等市場，亞裔消費者佔當地人口都不到1成，開出的門市卻不約而同獲得成功，證明85ºC獨特的美食魅力跨越國界，在超過3億人口的美國烘焙市場仍有極大的發展空間。

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關鍵字： 美食-KY營收美國85度C

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14家上市金控前7月獲利全數出爐，7月單月賺進943.89億元，累計1~7月獲利突破4000億元，達到4318.04億元，年增率逼近6成，且已賺贏去（2023）年全年3652億元；從每股獲利來看，富邦金（2881）逾8元、國泰金（2882）逾6元與中信金（2891）逾2元，穩居前3名。

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