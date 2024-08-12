「零股族」真正韭菜！　躲股災轉這5類股

▲台積電股價從1000多元跌到800多元後，反彈回升。圖為台積電董事長魏哲家。（圖／CTWANT提供）

圖文／CTWANT

台股上周經歷大跌2811點的股災洗禮，重新站回21469點，究竟2024年底前能否重新站回七月創下的2萬4千點高點，市場法人看法不一，CTWANT記者採訪多位投信投顧分析師，建議投資人可注意台股中抗跌性高的蘋概股，航運股、金融股及能源股等輪動；存股族可前進「市值型、高股息ETF」躲股災。

「以數據測試看台股成長，預估台股指數下半年衝高區間約23800點~24000點。」富邦投顧董事長蕭乾祥先前就提出此看法；國泰投信董事長張錫則表示對「台股基本面有信心。」摩爾投顧投資長郭哲榮跟記者說，「我不擔心台股的大跌、反彈的震盪，這是在清理籌碼融資」「台股短期低點已過，應該會再反彈上2萬2千點。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

股民居高思危之際，該如何操作？台新投顧副總經理黃文清跟CTWANT記者說，「短線上，台積電漲幅大，美股科技股也在修正中，台股下跌即是一波波的回檔修正，但在長線上，台股基本面穩健，AI、先進封裝設備到製程，以及下半年隨著iPhone 16預計9月上市，蘋概股、零組件旺季效應，可考慮『逢低入場』。」

國泰投信董事長張錫則認為，「低點是檢視企業基本面的黃金時期」可以「分批撿便宜」，「定期定額是解方。」

▲啟發投顧分析師郭憲政認為，現今台積電股價上漲到900多元，都是可以考慮的獲利了結的賣點。（圖／CTWANT提供）

CTWANT採訪到啟發投顧分析師郭憲政，他認為「台股快跌不代表是空頭，現在是高檔逃命反彈波」，有些大型股股價上漲許多到高點，不易入手，可考慮擁有「三低指標」的個股，即「低基期、低價、低階股」，但也提醒，「不是低價位的個股都可以碰，像是籌碼亂、成交量幾百張的個股，還是要謹慎。」

郭憲政以權值重的各股及類股為例，「之前有人說台積電會漲到1200元，我說漲到1080元就很高了，因為台積電有很多是『零股族』幾十股、幾百股買進，推升股價，都是真正的『韭菜』散戶」，「現在大跌，掉到800多元應該還可進場；過了900多元，就是賣點時機到，我是不會跟大家說加碼跟進的。」

▲台股下半年隨著iPhone 16預計9月上市，可以關注蘋概股的發展。（圖／翻攝APPLE YT螢幕擷取畫面）

至於金融股，「台股這波高飛到2萬4千點，其一就是金融股的上漲所推升的，富邦金飛高高到93多元，出現融資斷頭價73元，我認為降息之後，可能還會有二次融資斷頭價。」

此外，摩爾投顧投資長郭哲榮趁美債下跌，逆勢操作「債換股」，他5日在YouTube上秀出交易記錄，顯示他賣掉3359張00687B國泰美債20年，大賺1500萬元，投資報酬率15.4％，反手敲進0050元大台灣50，重押8千萬元，引起網友驚呼。

延伸閱讀

▸ 台股盪鞦韆1／股災逃命潮過後 法人：獲利了結現金為王+跌深是買點

▸ 娛樂報報／倪安東挺肚腩東區「一打二」 可愛白柴搶盡明星老爸風采

▸ 娛樂報報／Darren邱凱偉地方爸爸深夜放風 信義區街頭變伸展台