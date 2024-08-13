築間H1每股賺2.6元　擬配息2元、配發率77％

▲築間董事長林楷傑。（圖／記者廖婕妤攝）

記者廖婕妤／台北報導

築間（7723）公布上半年財報及7月營收，上半年合併營收為28.58億元，稅後淨利為1.19億元，EPS為2.6元。7月營收為4.98億元，年減0.84％；累計前7月合併營收為33.54億元，年增1.15％。此外，董事會也通過上半年度盈餘分配案，擬每股配發現金股利2元，配發率約77％。

築間說明，上半年平均毛利率46.33％，略較去年同期下滑，主要是因上半年進行旗下品牌的布局調整，提高中價位餐飲品牌的市占率，為使品牌多元化，積極推出新餐飲品牌，其前期產生的整修裝置費，以及人力成本及管銷費用的增加，影響上半年獲利表現。

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築間指出，目前台灣餐飲市場已度過報復性消費階段，回歸正常消費水平，集團持續展店計畫的推進，提升國內10個集團品牌聚落的規模，發揮聚集經濟的最大效益；7月「築間酸菜魚」再添4間新門市，挹注7月合併營收。

築間表示，目前在國內共有10個集團品牌聚落，總店家數達183家，下半年將持續品牌展店推進，擴大海內外布局，貢獻業績穩健成長；為保證食材採購到物流供應鏈的完善，強化總部後勤的倉儲、物流，除建置完成的彰化埔心倉儲之外，將在基隆、台中及南區新建3座倉儲，預計明年下半季陸續完工啟用。

在海外部分，築間指出，市場版圖除香港後勢看漲外，將再擴張至日本，預計於10月1日以新的日式燒肉品牌「築間燒肉本命」插旗日本燒肉酒場市場，並將台灣飲食風格推向國際，亦持續研發新品牌，積極開展新門店，總店家數挑戰200家大關，隨著營收規模的擴大，有望推動集團業績穩健成長。