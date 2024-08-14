▲右起中菲行總經理邱鈞榮與副總經理林永川。（圖／記者張佩芬攝）

記者張佩芬／台北報導

中菲行(5609)總經理邱鈞榮指出，今年空貨運市場幾乎沒有淡季，下半年航空貨運市場非常看好，公司9月到年底租進13架次包機，前6班艙位都已賣出，主要承包消費性電子上市新產品，後續航班也已賣出六成，中歐鐵路因紅海危機貨量五倍增，公司還利用海空聯運，從福建經海運運到台北港轉空運飛歐美。

邱鈞榮分析，根據國際航空運輸協會 (IATA) 發佈的2024年6月全球航空貨運市場數據顯示，年度需求持續強勁成長。這使得航空貨運上半年表現異常出色，貨運量超過2023年、2022 年，甚至突破2021年的創紀錄水準。

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今年1-7月台灣空運總噸數86.3萬噸較2023年 81.8萬噸增加4.5萬噸(約5.4%)，其中出口較去年成長9.4%，進口成長6.9%。亦已超前2019年空運總噸數85.5萬噸(約成長0.9%)，顯示整體市場已恢復到COVID-19之前的水平。

年份比較(1-7月)出口進口總貨量，2024vs 2023+9.4% +6.9% +5.4%，2024vs2019+0.1% +0.2% +0.9%，7月與6月相比，空運進口噸數更是成長5.71%，總噸數成長 4%，顯示了空運市場的強勁。

另一方面，由於紅海事件、地緣政治影響，以及對全球供應鏈的連鎖反應的推動下，海運運價持續處高位，造成空海運間的運費差距縮小，提升了海轉空的需求。

中菲行今年已推出多元化運輸的創新服務，包含三角貿易、跨境鐵路、跨境公路、海空聯運（福建-台北港-空運各地）、滾裝船、旺季包機（上海-芝加哥）服務及節能減碳方案。

1. 三角貿易：受到國家都市發展戰略影響，許多大廠生產基地及其相關供應鏈移轉到第三地，因此中港台接單、由東南亞出貨至歐美的貿易模式日趨興盛。中菲行可以利用其廣泛的全球物流網絡來支持三角貿易模式，並透過跨國分公司提供在地化的專業服務。

2. 跨境鐵路：現今中國開闢鐵路經中亞連結歐洲各國的運輸模式愈趨成熟且廣受市場歡迎，尤其當紅海地區動盪海運船期影響甚鉅，越來越多客戶轉向選擇跨境鐵路。中菲行以西安做為跨境鐵路的樞紐站，提供全面的跨境鐵路物流方案，包括鐵路貨運、轉運服務及通關支持，以滿足對速度和穩定性有高要求的客戶需求。

3. 跨境公路：中菲行的跨境公路運輸以深圳做為樞紐中心，其服務包含中國全境配送、大陸與香港、東南亞主要城市間跨境卡車運輸。尤其中港澳至東南亞的跨境卡車運輸，運價低廉且靈活有彈性，是相當具有市場競爭力的產品，其中又以越南最熱烈，每天發車平均三天即可送達。

4. 海空聯運（福建-台北港-空運各地）：海空聯運是一種結合海運與空運優勢的複合式運輸。中菲行推出從福建海運到台北港轉空運到客戶所需航點的海空聯運服務，結合了運輸速度快、成本較低以及低碳等優點的服務，可滿足特定的需求，例如有時效性的電商貨，並提供客製化運輸解決方案。

5. 滾裝船(RO/RO)：滾裝船(roll on/roll off ship，簡稱 ro/ro)載運的機動車輛可以直接駛上駛下貨輪，故其不受港埠裝卸設備限制，使其成為運輸電動車及其他機動車輛的理想選擇。在中國大力發展電動車之際，中小型車廠出口百花齊放，滾裝輪運輸再次重返市場主流。

6. 旺季包機(上海-芝加哥)：在AI相關需求突然激增、電商需求不斷攀升及新貨機交機延後的狀況下，市場供不應求。今年上半年長線空運價格維持在10美元上下，接著進入下半年旺季，也因為需求的增加，長線價格不斷上漲。為因應艙位吃緊，中菲行已提前做好準備，從今年九月初至十二月初提供上海到芝加哥的包機服務，提供業者旺季大批量艙位的方案。

7. 航空運輸節能減碳：今年初中菲行加入國泰航空的企業可持續航空燃油（Sustainable Aviation Fuel, SAF）計畫。此合作不僅與中菲行的環境、社會和治理(ESG)永續目標及國泰航空的願景保持一致，更顯示透由實際行動支持地球永續的重大承諾。同時也為中菲行客戶提供節能減碳之方案，有助於減低物流業務對環境所造成的影響。

中菲行所推出的多元化運輸更加提升服務的靈活性和響應速度，再加上以高達150個以上的自有辦公室營銷點及自行開發的中菲行增值訊息系統（Dimerco Value Plus SystemR)及無遠弗屆的「數位行銷」方式，隨時為客戶提供高效的物流解決方案。