大陸電商空運需求暢旺　中菲行：每公斤10美元不是最高點

▲左起中菲行總經理邱鈞榮與副總經理林永川在法說會上。（圖／記者張佩芬攝）

記者張佩芬／台北報導

中菲行(5609)總經理邱鈞榮剛自上海考察業務回國，他指出根據上海市政府提供的訊息，今年9月開始到年底，大陸最大電商拚多多估計每月需要90架次全貨機運送貨物，已要求東方航空等支援，市場需求非常高，每公斤10美元（約新台幣324元）肯定不是最高點，至於是否會破今年6月最高運價13美元他不好說。目前每公斤運價約新台幣270元（油料附加費36元外加）。

邱鈞榮在法說會上指出，今年3月開始航空貨運一路旺到現在，以前所說的五窮六絕，七上八下已不復見，紅海危機、以巴情勢，飛機避開危險區域約增加一到兩小時航程，成本也拉高，全年運價位在高點。

[廣告]請繼續往下閱讀...

另一方面航空客運成長，能供應的機腹載貨減少，而新機卻交不出來，華航訂購的777F全貨機，交機時間從1月延到7月，也嚴重影響到供給，而大陸四大電商現在每月總貨量約是蘋果出貨旺季的時的十倍，以拚多多來說，每月約6萬噸貨，至於運價會不會出現疫情期間的逾新台幣500元高價他不敢說。

而兩岸因關係不好空運難以增加航班，公司利用福建晚上開出的海運航班，將貨一早送到台北港，轉桃園空運航班運往歐美。

今年華航、長榮年初就通知全年有七成貨運艙位被包走，在艙位難求情況下，公司在9-12月向國泰航空包了13架次747-8全貨機，以因應旺季需求。