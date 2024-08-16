志信上半年獲利2.86億元，年增3.8倍　財務長陳秀奇升總經理

▲志信經營汽車貨櫃運輸、營建、旅館等。（圖／志信提供）

記者張佩芬／台北報導

經營汽車貨櫃運輸、營建與旅館的志信國際 (2611)，今年上半年營收3.33億元，獲利2.86億元，與去年同期的0.76億元相較，年增3.76倍，EPS1.51元。本月13日公司董事會通過升任財務長陳秀奇為總經理，副董事長徐明潭免兼總經理職務。

陳秀奇現年51歲，中興大學會計學士、政治大學財務金融碩士，曾任安侯會計室事務所審計人員、東和鋼鐵集團投資部協理、三普聯合會計事務所會計師，去年3月擔任志信財務部協理，5月接下財務長職務。

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志信這次董事會通過終止台北市文山區三小段的都更案，主要是因地主整合土地不如預期，雙方同意終止合建。據了解，志信將可獲得一筆賠償金。

志信在今年7月9日曾公告在今年1/7-7/9出售廣達電腦(2382)股票1110張，平均單位價274.42元，總交易金額約3.05億元，處分利益1982.70萬元；另在7月15日公告在今年1/5-7/15買進廣達電腦1190張，平均單位價260.62元，總交易金額約3.10億元。

志信新任總經理陳秀奇指出，公司營建事業部致力於廠辦、商場、住宅大樓開發規劃和興建等，經營區域以大台北地區，以及消費能力強的新竹、台中為主，目前在竹南有一個佔地約五百坪的土地，正在興建20棟別墅，預計明年底完工，並持續尋找投資標的中。

志信目前營收來源包括新海運輸倉儲與美麗信花園酒店，運輸業務包括全台長途轉運、船邊拖運和油槽櫃等運輸服務。