大造船時代來臨　造船高點估在終極燃料問世之後

▲被稱為LNG冠軍的法國達飛航運。（圖／達飛通運提供）

記者張佩芬／台北報導

今年6月至今，大型貨櫃船公司頻頻出手訂造新燃料船，例如賽斯班(Seaspan)造27艘9千到1.7萬箱(20呎櫃)貨櫃船、地中海航運24艘1.9與2.1萬箱貨櫃船、萬海航運20艘8千與8700箱貨櫃船、達飛航運12艘1.5萬箱貨櫃船、日本海洋網聯10艘1.3萬箱貨櫃船等等。

外國驗船機構駐台高階指出，大造船時代已經到來，但造船高點估計是在真正淨零碳排，價格與技術問題都能被接受的終極燃料問世之後，目前使用的各種燃料，都僅屬於過渡性燃料。

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這兩個多月，估計貨櫃船新訂單已經超過兩百艘，其中多數都採用液化天然氣(LNG)當新燃料(替代燃料)，有航運分析師在社交媒體上表示，「新船訂單應接不暇，貨櫃船運分析師下班遙遙無期。」Alphaliner首席分析師Jan Tiedmann在社交媒體上就表示，「嘿，貨櫃航運公司們！ 你們能不能停止訂購新船一兩天，好讓Alphaliner公司辛勤工作的航運分析師可以回家好好休息一下？」

根據Jan Tiedmann披露以及克拉克森為信德海事網提供的數據，從6月到本月8日，貨櫃船訂單已經達168艘。而在上一周，賽斯班傳出訂造27艘貨櫃船，新加坡太平船務訂造5艘1.3萬箱貨櫃船，還有地中海運訂造12艘1.9萬箱貨櫃船。

貨櫃船訂單截至2029年交付的數據顯示，全球最大的幾家集裝箱航運公司共訂購了371艘船舶，其中162艘為液化天然氣動力，總容量為220萬箱，其中80艘超過1.5萬箱，總容量為144萬箱。前十大船舶運營商確信液化天然氣是近期最合適的燃料。

但航運仍沒有明確的脫碳途徑，相關分析師指出，第一艘LNG貨櫃船在2017年才投入使用; 第一艘甲醇貨櫃船去年年底才投入使用; 第一艘氨動力船今年才會完工，更不用說氨燃料貨櫃船了。

零碳排的氫能，被認為可能是商船的終極燃料，但量產與技術問題仍待解決，去年10月哥本哈根基礎建設基金(CIP)在台高階曾表示，氫能在商船上的應用，預計在10年內完成。

馬士基本月剛宣佈與英國勞氏船級社(Lloyd's Register)及英國核能工程公司Core Power合作，展開一項研究，評估使用第四代核反應堆推動貨櫃船進行貨運業務的可行性。