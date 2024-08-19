台泥中國2廠「光儲能整合」　年減碳近8000萬噸、省近1億元電費

▲台泥廣東英德廠、廣西貴港廠太陽能發電系統。（圖／台泥提供）



記者廖婕妤／台北報導

台泥（1101）積極投入廠區光儲整合系統建置，目前在台泥廣東英德廠、廣西貴港廠完成太陽能發電系統建置，搭配中國水泥業最大儲能系統，去年共減少1401萬度外購電力，節省電費支出近4000萬元，相當於減少7999噸CO2e排放，儲能系統去年再為英德貴港2廠區節約5000萬元，節電整體效益近1億元；台泥也在江蘇句容廠規劃建置光儲整合系統。

台泥表示，2023年中國地區低碳水泥產量達84％，營收佔比達80％，運用各廠所在地地緣優勢，針對替代原燃料源擴大開發，於水泥廠內興建替代燃料工廠，以提升各廠替代原燃料使用，同時運用水泥窯高溫協同處理優勢，將廢棄物無害化與資源化再利用，多樣化水泥廠收入來源並深化與當地政府及產業合作夥伴關係。

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台泥指出，包含廣東韶關廠、湖南靖州廠設有生活垃圾處理廠；江蘇句容廠、貴州安順廠設有飛灰資源化處置項目；廣西貴港廠、四川廣安廠、貴州凱里廠設有環保公司，2023年共計將563.17萬噸產業廢棄物、11.2萬噸生活垃圾轉化為再生能資源。

台泥董事長張安平曾表示，雖然中國水泥需求短時間內不會起來，但若2025年起中國水泥業全面納入碳交易市場，台泥在中國的競爭力將更強，凈利潤會往上成長。台泥2024年初啟動台泥水泥廠內部碳交易平台，主要參考廣東碳排放權交易試點、歐盟碳交易等機制，以台泥企業團碳排放總量管制方式，由總部基於各廠季獎金考核目標發放年度碳排放配額予各水泥廠，並於年底進行履約交易，為中國碳交易市場做好完善預備。

此外，台泥杭州營運總部公亮大樓預計今年Q4落成啟用辦公，採用台泥江蘇句容廠生產的低碳水泥，同時於大樓帷幕部署太陽能發電，搭配超高性能混凝土打造的儲能系統、51支快充樁，目前也已取得世界級綠建築LEED金級預認證、健康建築WELL鉑金預認證與中國綠色建築評價標誌二星預認證。