開發資本連續兩年挹注資源　公私協力發展在地永續經營

▲開發資本邀請企業業師參與地方創生共創工作坊。（圖／業者提供）

記者陳瑩欣／台北報導

中華開發金控子公司中華開發資本（以下稱「開發資本」）宣布今年將持續支持國家發展委員會（國發會）「獎勵青年投入地方創生行動計畫」，將在國發會核定獎勵的67支團隊中，挑選10隊，各提供新台幣35萬元的等額加碼獎金，並連續兩年挹注超過60年的工商經驗與企業人脈，以公私協力為支點，共同支持地方創生團隊，得以從開發資本建立的地方創生生態系中獲得養分，實現永續經營的目標。



國發會主委劉鏡清對於開發資本加碼國發會獎勵金團隊表示感謝和支持。國發會近年來持續推動地方創生相關計畫，至今（2024）年8月中為止，國發會於全國各地已經累積成立了106處青年培力工作站，獎勵了130組青年投入地方創生行動。未來，將積極努力「打造地方創生廊帶」，展現地方的豐富韌性和風采，從而促進地方的經濟發展。

[廣告]請繼續往下閱讀...

開發資本表示，去（2023）年接續國發會的「第一桶金」計畫，以民間企業角色接力第二棒，並以企業合作力及商轉力為主要標準，評選出淡水、桃園、新竹、彰化、雲林、高雄、屏東、花蓮、澎湖等地10支地方創生團隊，加碼等額輔導金，另邀請綠藤生機、KKday及福盈科技化學等企業擔任業師，透過共識營、共創工作坊、實地訪視等活動，根據各自輔導團隊執行計畫的「延續性」、「執行性」、「創新性」與「合作性」面相進行評量，針對品牌行銷、財務、法務、商品技術、銷售管道等提出具體建議，協助團隊建立可持續經營的商業模式，進而打造地方創生生態系。

今年開發資本除同樣將甄選十支團隊等額加碼補助以外，更將擴大業師的陪伴及輔導功能，強化中華開發集團、投資戶與投資人等利害關係人的資源投入，導入特別顧問制度，並將邀請前一年入選的地方創生團隊共同參與活動，藉此傳承經驗、互助合作。而開發資本致力於協助投資戶創造價值，近期更以此獲得由中華民國創業投資商業同業公會主辦，經濟部、國發會、臺灣證券交易所、證券櫃檯買賣中心等單位擔任外部評委的創投之星卓越投資獎，開發資本將秉持此精神，依照地方創生團隊的特性需求，提供多年協助客戶轉型成長的經驗以及金融與法律知識、經營管理、營運發展等專業建議。

開發資本透過支持政府地方創生政策，深耕在地社區，期待協力創造適合更多青年移入地方的生態圈，均衡台灣城鄉發展，建立良善互助的永續正向循環。