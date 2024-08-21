ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

財經雲

開發資本連續兩年挹注資源　公私協力發展在地永續經營

▲▼開發資本邀請企業業師參與地方創生共創工作坊。（圖／業者提供）

▲開發資本邀請企業業師參與地方創生共創工作坊。（圖／業者提供）

記者陳瑩欣／台北報導

中華開發金控子公司中華開發資本（以下稱「開發資本」）宣布今年將持續支持國家發展委員會（國發會）「獎勵青年投入地方創生行動計畫」，將在國發會核定獎勵的67支團隊中，挑選10隊，各提供新台幣35萬元的等額加碼獎金，並連續兩年挹注超過60年的工商經驗與企業人脈，以公私協力為支點，共同支持地方創生團隊，得以從開發資本建立的地方創生生態系中獲得養分，實現永續經營的目標。


國發會主委劉鏡清對於開發資本加碼國發會獎勵金團隊表示感謝和支持。國發會近年來持續推動地方創生相關計畫，至今（2024）年8月中為止，國發會於全國各地已經累積成立了106處青年培力工作站，獎勵了130組青年投入地方創生行動。未來，將積極努力「打造地方創生廊帶」，展現地方的豐富韌性和風采，從而促進地方的經濟發展。

[廣告]請繼續往下閱讀...

開發資本表示，去（2023）年接續國發會的「第一桶金」計畫，以民間企業角色接力第二棒，並以企業合作力及商轉力為主要標準，評選出淡水、桃園、新竹、彰化、雲林、高雄、屏東、花蓮、澎湖等地10支地方創生團隊，加碼等額輔導金，另邀請綠藤生機、KKday及福盈科技化學等企業擔任業師，透過共識營、共創工作坊、實地訪視等活動，根據各自輔導團隊執行計畫的「延續性」、「執行性」、「創新性」與「合作性」面相進行評量，針對品牌行銷、財務、法務、商品技術、銷售管道等提出具體建議，協助團隊建立可持續經營的商業模式，進而打造地方創生生態系。

今年開發資本除同樣將甄選十支團隊等額加碼補助以外，更將擴大業師的陪伴及輔導功能，強化中華開發集團、投資戶與投資人等利害關係人的資源投入，導入特別顧問制度，並將邀請前一年入選的地方創生團隊共同參與活動，藉此傳承經驗、互助合作。而開發資本致力於協助投資戶創造價值，近期更以此獲得由中華民國創業投資商業同業公會主辦，經濟部、國發會、臺灣證券交易所、證券櫃檯買賣中心等單位擔任外部評委的創投之星卓越投資獎，開發資本將秉持此精神，依照地方創生團隊的特性需求，提供多年協助客戶轉型成長的經驗以及金融與法律知識、經營管理、營運發展等專業建議。

開發資本透過支持政府地方創生政策，深耕在地社區，期待協力創造適合更多青年移入地方的生態圈，均衡台灣城鄉發展，建立良善互助的永續正向循環。

關鍵字： 開發資本國發會地方創生

分享給朋友：

追蹤我們：

掌握即時財經、理財新訊　按讚追蹤ETtoday財經雲向錢衝！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

快訊／金控三角戀！新光金8分鐘爆30萬張　中信金摔4%

快訊／金控三角戀！新光金8分鐘爆30萬張　中信金摔4%

新光金（2888）、台新金（2887）「新新併」發生新波折，中信金（2891）昨臨時董事會宣布向金管會遞交投資新光金申請，搶親效應引爆新光金股價走揚，今日早盤漲逾半根後收斂，開盤8分鐘成交量已衝破30萬張，但中信金股價跌逾4%、台新金也跟著翻黑小跌0.27%。

2024-08-21 09:14
韓AI獨角獸誕生！　韓媒：牽動台積電和三星電子代工版圖

韓AI獨角獸誕生！　韓媒：牽動台積電和三星電子代工版圖

韓國兩家IC設計公司Rebellions和Sapeon正式合併。成為韓國首家 AI 獨角獸公司，根據韓媒《BusinessKorea》報導，業界正在密切關注合併後對三星電子與台積電（2330）代工競合關係，市場猜測，合併後的公司可能會與三星電子和台積電保持雙軌合作，但最終可能會選擇台積電。

2024-08-21 10:25
韓國出口衰退　韓媒嘆：慘輸台灣、中國

韓國出口衰退　韓媒嘆：慘輸台灣、中國

根據韓國經濟研究所最近的一份報告顯示，過去10年，韓國的出口成長明顯落後於中國及台灣，以去年跟2013年相比，中國出口額成長54.8％、台灣成長36％，韓國僅成長13％。

2024-08-21 10:49
台積電德國廠動土　外媒曝「引爆歐洲晶片大戰」

台積電德國廠動土　外媒曝「引爆歐洲晶片大戰」

台積電德國廠破土動工，外媒彭博報導指出，因中美緊張局勢加劇，歐洲大陸尋求保障其晶片供應，並在台積電赴歐設廠後，爆發晶片大戰。

2024-08-21 10:07
開發資本連續兩年挹注資源　公私協力發展在地永續經營

開發資本連續兩年挹注資源　公私協力發展在地永續經營

中華開發金控子公司中華開發資本（以下稱「開發資本」）宣布今年將持續支持國家發展委員會（國發會）「獎勵青年投入地方創生行動計畫」，將在國發會核定獎勵的67支團隊中，挑選10隊，各提供新台幣35萬元的等額加碼獎金，並連續兩年挹注超過60年的工商經驗與企業人脈，以公私協力為支點，共同支持地方創生團隊，得以從開發資本建立的地方創生生態系中獲得養分，實現永續經營的目標。

2024-08-21 15:24
建新國際曝3大成長動能　下半年、明年展望樂觀

建新國際曝3大成長動能　下半年、明年展望樂觀

建新國際（8367）今（21）日舉行法說會，總經理柯勝鐘表示，今年上半年獲利成長逾17％，下半年有3大成長動能，整題來說正向樂觀，看好營收會比上半年高；明年也有2項新業務，對明年展望也相當樂觀。

2024-08-21 15:19
快訊／94萬人無懸念！　00940第3次配0.05元

快訊／94萬人無懸念！　00940第3次配0.05元

擁有94萬股民的元大台灣價值高息（00940）今（21日）公告第3次配息，每股配0.05元，為連續3次達成「每張發50元」的紀錄。

2024-08-21 14:47
達明機器人9月擬興櫃掛牌！拚今年成長3成　輝達AI數位孿生亮相

達明機器人9月擬興櫃掛牌！拚今年成長3成　輝達AI數位孿生亮相

達明機器人21日證實，預計9月將提出興櫃申請，如果順利通過，在今年9月底或10月初可看到達明掛牌，屆時所有財務營運資訊將公開揭露；至於興櫃掛牌交易滿6個月後，則另提出上市申請，預計明年10月上市。

2024-08-21 14:35
新光金爆98萬張天量漲5.51%　中信金跌3.71%、台新金收小紅

新光金爆98萬張天量漲5.51%　中信金跌3.71%、台新金收小紅

新光金（2888）因台新金（2887）、中信金（2891）皆表態有意併購，今（21日）新光金爆98萬張天量收跌5.51%，新光金同時成為今日上市公司成交王、採敵意併購策略的中信金爆22.94萬張大量位居上市公司排名第2大，但中信金跌3.71%以每股33.7元作收；而發動合意併購的台新金（2887）成交量1.49萬張、以每股18.8元作收，小漲0.27%，表現相對淡定。

2024-08-21 13:59
AMD研發中心落腳高雄？　經長郭智輝：下午見面問一下

AMD研發中心落腳高雄？　經長郭智輝：下午見面問一下

AMD資深副總裁日前拜訪高雄市政府，高雄市長陳其邁回應希望AMD來高雄設置研發中心，外界關心經濟部掌握的進度，對此，經濟部長郭智輝透露，下午會跟AMD碰面，剛好可以詢問對方規劃。

2024-08-21 13:35

讀者迴響

熱門新聞

股價慘跌變壁紙！華冠將永久停止買賣

快訊／94萬人無懸念！　00940第3次配0.05元

台灣「無人機重鎮」不是台積電！　美國採購團9月來台

群創55萬股東注意！下周15.17元恢復交易　售南科廠利多添話題

快訊／金控三角戀！新光金8分鐘爆30萬張　中信金摔4%

「新青安」引爆史上最嚴限貸令！金管會說話了

馬斯克積欠38億元　緯穎提告X平台求償

快訊／中信金搶親！　正式宣告買新光金

抽中爽賺6萬！2檔申購今天起跑　竹陞科甜甜價誘人

查水錶建功！包租公10套房「申報空屋」　國稅局揪漏報百萬所得

ETtoday財經雲

最夯影音

更多

邊荷律濕身跳爆紅三振舞　涼水季拿水桶互潑玩超瘋

熱血男狂練Curry一段式投籃　投2萬球「0基礎→精準三分」

南志炫「爸爸公司舉牌控外遇」害失業　小三威脅3億..張娜拉出手：做錯事的是她！

李洋跳三振舞超慌亂：人生好難～　曝王齊麟比賽遲到「會撒嬌補償」

卡忠孝橋！老闆直接賣早餐　上班族買100元喊：值得啦

熱門快報

營養美味番薯好處多多

「文里補習班」開課啦！用「夯番薯脆片」做出營養又好吃的脆脆零嘴，吃出長壽力！

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們 | 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話： +886-2-5555-6366