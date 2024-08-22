ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

財經雲

根除進口櫃超重問題　航港局將透過警示系統篩檢出並強制拆櫃

▲高雄第七貨櫃船中心完啟用後，讓其他貨櫃中心有了靈活調度空間，一家船公司分租不同貨櫃中心碼頭現象正在消除。（圖／港務公司）

▲未來超重的進口貨櫃將出不了港區門哨。（圖／港務公司提供）

記者張佩芬／台北報導

交通部航港局副局長劉志鴻針對長年引發爭議的進口櫃超重問題，指出該局將在今年年底前設置超重貨櫃篩檢警示系統，並完成測試與上上線，未來超重櫃出不了港區門哨，會由港警押櫃重磅並拆櫃。

劉志鴻指出，航港局做的就是源頭管理，若有超重，第一關系統會通報航商、貨主派遣適當車輛來載；第二關系統會通報櫃場，由櫃場現場人員告知貨櫃車司機貨櫃超重，須拆櫃；第三關若司機執意要載，系統也已經通報門哨，由港警押櫃重磅並拆櫃。

[廣告]請繼續往下閱讀...

汽車貨櫃運輸業前(20)日在立法委員陳秀寶召開的協調會上，對於航港局設置的系統，篩檢到超重櫃會通報航商、貨主派遣適當車輛來載，回應指出即使接獲通報，也派不出適合的拖車來拖超重櫃。

公路法規規定，貨櫃內承載的貨物重量加上貨櫃本身重量，不得超過29,500KGS(Cargo+Tare for 20'/40'/HQ)/28,500KGS(Cargo+Tare for Reefer)。 核查機制為依出貨人所申報的載貨貨櫃總重(VGM)為依據， 或經櫃場碼頭閘口過磅後確認裝載重量。

前日的協調會是因高速公路局宣布，10月1日起，貨櫃車行經設有動態地磅系統的地磅站時，如車號未顯示於地磅站前門架上方的資訊可變標誌(CMS)，應進地磅站過磅，若有顯示車號則免進地磅站過磅，未依前述規定進站過磅者視為逃磅，可開罰9萬元。不過高公局副局長彭煥儒前日在協調會上表示，前三個月是宣導期，不會開罰。

汽車貨櫃貨運公會全國聯合會秘書長李昭功指出，貨櫃有疑似超重才被要求過磅，如果沒有進去磅的話，就是逃磅行為，所以責任還是在實際的行為人司機，但是貨櫃運輸業在爭取的是希望要了解貨櫃的重量，才可避免超載的行為，並不是要逃避過磅的行為，所以才大力爭取要知道貨櫃的重量，才能自主管理去判斷這個貨是該載？還是不載，以免處犯刑責。

目前拖車業是去裝載不曉得重量的貨櫃，可能會引起超載的行為，所以才大力要求各主管機關來整合規則，以保行車安全。如果沒有被告知貨櫃重量的話，去載了不知重量的貨櫃而被處罰的話，就要有合理的轉歸責機制，去罰該受罰的貨主。

航港局前日在協調會上並未提及對於超重櫃會由港警押櫃重磅並拆櫃，據了解，公會代表昨日有前往航港局拜會，顯然航港局在執行公權力方面有了突破，提出更實際的解決方案。

關鍵字： 進口櫃超重問題航港局警示系統強制拆櫃

分享給朋友：

追蹤我們：

掌握即時財經、理財新訊　按讚追蹤ETtoday財經雲向錢衝！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

央行限貸令暴力執行　銀行曝「錢荒至少要燒到明年底」

央行限貸令暴力執行　銀行曝「錢荒至少要燒到明年底」

為了降低銀行授信資金過度集中不動產的風險，央行21日突正式公開總裁楊金龍與34家國銀分批「喝咖啡」的結果，並要銀行最遲在9月6日之前交出「自主總量管制」報告，與會銀行主管利露：「這次咖啡很驚人」，業者透露，央行發出3大指示，市場解讀錢荒最快也要燒到明年底。

2024-08-22 00:04
限貸令房市震盪　台股ETF規模衝破2.52兆元新高

限貸令房市震盪　台股ETF規模衝破2.52兆元新高

央行限貸令房市緊縮，股市震盪，不過台股ETF投資人熱情不減，趁回檔之際越跌越買，台股ETF受益人連續25周創新高，總人數來到9493962人，不但受益人創新高，連規模也來到2.52兆創下新猷。

2024-08-22 08:48
鴻海重訊連發！砸268億元海外投資　強化4大業務鞏固龍頭寶座

鴻海重訊連發！砸268億元海外投資　強化4大業務鞏固龍頭寶座

鴻海（2317）21日晚間連續發布集團增資的重大訊息，合計投資金額約為新台幣267.98億元，針對海外廠區的雲端、AI伺服器、AI智慧手機、電動車用共4項業務，強化全球區域電子代工製造布局，預期今年業績再創下新高。鴻海22日早盤以184元開出，最高漲幅0.8%至185元，不過也一度翻黑至183元。

2024-08-22 09:11
購屋「人道走廊」出現！富邦人壽重啟房貸　利率2.35%起

購屋「人道走廊」出現！富邦人壽重啟房貸　利率2.35%起

央行總裁楊金龍才急約34家國銀「喝咖啡」要求自主不動產授信總量管制（俗稱限貸令），民眾大嘆跟銀行借錢買房愈來愈難，不過壽險業者自辦房貸獲市場解讀為購屋「人道走廊」，由於富邦人壽7月重啟停止4年的房貸業務、年息2.35%起跳成為話題，暫停房貸業務8年的凱基人壽則暫未表態加入。

2024-08-22 11:51
大學跨域選修有望加薪2成　人力銀行分析4組合「起薪可達4萬元」

大學跨域選修有望加薪2成　人力銀行分析4組合「起薪可達4萬元」

大學即將開學，許多學生都苦惱如何選課，104人力銀行揭露「跨域學習加薪榜單」，以「商管×數學電算」起薪中位數從3.3萬元可加薪7000元，達到4萬元水準，增幅達21％最多，另還有「工程學科×數學電算」、「數學電算×工程學科」、「數學電算×商管」等組合加上跨域紅利後，起薪也可達4萬元。

2024-08-22 11:02
金控「三角戀」當事人獨開盤　中信金湧7萬張交易量翻黑

金控「三角戀」當事人獨開盤　中信金湧7萬張交易量翻黑

新光金（2888）與台新金（2887）、中信金（2891）陷入「整併三角戀」難題，新光金、台新金今（22日）因有重大訊息待公布未能開盤，3角戀中唯一開盤的主角中信金在上午10點半交易量達6.7萬張，為上市個股成交排行第2大。

2024-08-22 10:43
神盾集團攜子公司站在巨人ARM肩膀上　搶進AI伺服器晶片市場　

神盾集團攜子公司站在巨人ARM肩膀上　搶進AI伺服器晶片市場　

IC設計大廠神盾（6462）宣布集團最新成長策略，為搶攻AI伺服器商機，董事長羅森洲表示，神盾要站在巨人的肩膀上，而這位巨人就是安謀（ARM），未來神盾目標要和子公司共同合作，成為全球提供最新ARM based AI伺服器CPU晶片的先驅廠商，預計明年設計定案，2027年量產。

2024-08-22 10:31
台積電漲3元至961　指數漲逾50點突破22290

台積電漲3元至961　指數漲逾50點突破22290

受惠美股走揚，台股今日也反彈向上，台積電（2330）開盤漲3元至961元，指數漲逾50點突破22290點，向22300點靠攏。

2024-08-22 09:03
降息預期增　美股收漲、台積電ADR反跌0.35％

降息預期增　美股收漲、台積電ADR反跌0.35％

美國就業人數下修規模創15年來最大，聯準會(Fed)會議紀要顯示九月「可能」降息，美股週三(21日)小幅收紅。台積電ADR跌0.35％、收171.44美元。

2024-08-22 05:40
鷹派開口降息！00679B卻狂跌？　明星債券ETF「一關鍵」搞懂原因

鷹派開口降息！00679B卻狂跌？　明星債券ETF「一關鍵」搞懂原因

相信對許多讀者來說，八月到現在可能都不是太舒適的投資環境，先是大Ａ到以為經濟衰退，又大Ｖ到不知道是不是要創高，宏觀經濟背景似乎主導了這一時期的投資情緒，也帶來難以想像的巨大波動，

2024-08-22 00:08

讀者迴響

熱門新聞

黃仁勳不來了！　缺席「台灣機器人展」原因曝光

台灣「無人機重鎮」不是台積電！　美國採購團9月來台

92萬股東注意！新光金、台新金明宣布大事　暫停交易

央行限貸令暴力執行　銀行曝「錢荒至少要燒到明年底」

台新金防搶親「新新併」　2措施反制中信金

鷹派開口降息！00679B卻狂跌？　明星債券ETF「一關鍵」搞懂原因

證交所公布12檔注意股　英業達借券賣出成交量達16.34%入列

台廠「無人機國家隊」急結盟　搶千億商機

快訊／央行下重手！　命令銀行「自主控管不動產貸款總量」

技嘉集團創辦人劉明雄辭世　享壽64歲

ETtoday財經雲

最夯影音

更多

強運哥在120格中1抽中手機　「編號001」店員、女友都傻眼

【飲料大盜】搭車發現縫縫冒出一隻小手手XD

李洋跳三振舞超慌亂：人生好難～　曝王齊麟比賽遲到「會撒嬌補償」

年輕人做殯葬業月收8-9萬！　15年同業曝「有空敢衝就可」

許光漢當兵了！軍方證實「已報到」　兵期曝光「受訓21天＋服替代役1年」

熱門快報

營養美味番薯好處多多

「文里補習班」開課啦！用「夯番薯脆片」做出營養又好吃的脆脆零嘴，吃出長壽力！

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們 | 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話： +886-2-5555-6366