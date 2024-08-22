服務業找嘸人　許舒博：將與勞動部召開「全國缺工會議」

▲商總理事長許舒博。（圖／記者廖婕妤攝）



記者廖婕妤／台北報導

基本工資即將調漲，商總理事長許舒博多次強調，與其調漲最低薪資，不如先解決缺工問題，並透露日前與勞動部長何佩珊見面，已談妥將在9、10月召開「全國缺工會議」，將帶領缺工的商業團體與勞動部面對面溝通。

許舒博表示，基本工資調漲是既定的政策，調漲3％到4％之間是大家可以商議的範圍；但除了調漲基本工資外，更重視的是缺工，很多的工作都已經離開基本工資，像是金融業已經沒有人在用基本工資了，很多的產業也都跳脫這一塊，因此希望部長更重視台灣的缺工問題。

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許舒博指出，當天把日本對於缺工問題採取什麼樣的步驟處理，送了一份資料給部長，包括AI、數位化怎麼樣去輔助；也希望基本工資的調整不要有太多爭端；更重要的是在勞保的部分，政府的負擔比例是否可以再調高一點，不要每次調高後，最重的都是落在企業身上。

此外，許舒博也透露，跟部長反映缺工問題後，部長也答應將在9月或10月的時候，召開全國的缺工會議，「我會帶領商總、有缺工的商業團體，直接面對面的來跟部長進行溝通，這個是我們將來要做的。」

許舒博說，全國缺工會議是由商總主動來結合各商業會來提供，勞動部是最主要的關鍵，裡面可能牽涉到很多事項，包括外勞等部分；另可能未來教育部、經濟部也要參與，教育部很多外籍生屬於高科技展業，但服務業卻沒有，已經有跟教育部次長反映，服務業也應該要有外籍生留在台灣工作，挹注少子化問題；經濟部更是主管經濟發展，哪部分缺工經濟部也很清楚。