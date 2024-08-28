航港局助海大開雙燃料船船員培訓課程　滿足國輪綠色轉型需求

▲海大IGF Code基本訓練上課情形。（圖／航港局提供）

記者張佩芬／台北報導

因應IMO規範及2050淨零排放政策，航商陸續訂購LNG或甲醇等雙燃料船，航港局積極協調我國船員訓練機構開設雙燃料船船員所需「國際船舶使用氣體或其他低閃點燃料安全章程(IGF Code)」培訓課程，自2024年8月5日開課後，一個月內培訓人數已達120人，航港局表示將督促後續開班，以完備船員所需技能。

航港局表示，今年為我國首次開設IGF Code基本訓練課程，前置作業相當費時，包含研析STCW公約規範、參考Model course、草擬開課計畫、補助訓練設備、培育我國種子師資、取得締約國認可及媒合航商訓練需求等。

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經航港局與我國船員訓練機構數次溝通與持續努力，於8月促成國立台灣海洋大學率先培訓出雙燃料船船員，獲長榮、陽明及裕民等雙燃料船航商認同且積極包班派訓。對此，航港局亦向海大及航商表達感謝之意，願意共同為保護地球及永續環境盡一份心力。

航港局進一步說明，IGF Code基本訓練量能已起步，目前國立高雄科技大學也正積極籌備開課中，未來開課後，將有助於南部船員就近上課。此外，航港局也會賡續協助我國船員訓練機構開設IGF Code進階訓練課程，以全面補足航商培育我國雙燃料船船員需求。

IGF Code基本訓練上課天數3天，每班開課人數為20人，目前開課頻率約每周1至2次，航港局呼籲有意願參加IGF Code基本訓練課程的船員，儘早完成訓練，相關開課訊息可向海大洽詢(02-2462-2192 分機3033或3050)。