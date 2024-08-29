輝達財報亮眼但股價走低　陸行之：Q3能給的驚喜越來越少

▲NVIDIA。（圖／記者高兆麟攝）

記者高兆麟／綜合報導

輝達（NVIDIA）預估的第三季營收超出華爾街預期，達到325億美元（約新台幣1.04兆元），但盤後股價仍然下跌，對此知名半導體分析師陸行之指出，NVIDIA盤後表現有點慘，主要是三季度能給市場的驚喜越來越少了，但還不能算是災難，庫存月數控制的很好。

陸行之也統整10點看法：

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1. NVIDIA公布二季度營收季增15%，年增122%，高於彭博社分析師預期的季增11%，年增114%。

2. NVIDIA公布三季度營收指引季增6-10%，年增79%，達325億美元+/-2%，2ppts高於彭博社分析師預期的季增6%，年增75%的318億美，因為二季度實際營收高於預期，所以三季度市場預期季增數字從12%調整為6%，之前有說要好個5ppts以上，盤後表現才會好，結果只有2ppts。

3. 根據NVIDIA的各項指引來測算，三季度的營業利潤率會降到60%，跟一季度的65%，二季度的62%比是逐季降低，看好的分析師把這個放到預測模型，就會比較頭痛。

4. NVIDIA公布二季度EPS為0.67美元，高於市場預期的0.60美元，三季度指引為0.66-0.69美元，跟市場預期的0.668美元及二季度的0.67美元差不多，三季度毛利率指引為74.4%，小小幅低於市場預期的75%。

5. NVIDIA公布二季度庫存月數2.68, 季減14%，年減16%，不但沒有季增，更沒季增20%以上，一個字來形容就是好。

6. 二季度數據中心營收季增16%，跟整體公司的15%差不多，表示二季度數據中心營收成長跟其他事業部快要同步了，數據中心營收占比保持在87%，跟一季度一樣。

7. NVIDIA二季度數據中心營收季增16%，低於AMD的21%季增，三季度數據中心營收季增應該也有個10-15%，也將低於AMD數據中心的20%季增，表示AMD 在一點點拿下NVIDIA的市場份額。

8. NVIDIA提到改Blackwell光罩，意思就是改晶片設計，表示CoWoS-L的封測良率問題，不能全賴給台積電。

9. NVIDIA重申Blackwell 四季度會出貨，會有數十億美元營收，應該主要是高單價的B200。

10. 估算NVIDIA訂單佔台積電營收應該不到12%，NVIDIA營收衝不上去，盤後跌，希望不要把台積電拖下水，台積電多給些產能給蘋果及AMD就好了。