ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

財經雲

「全球最重要股票」輝達業績不夠驚喜！重挫8％　黃仁勳：明年很棒

輝達業績驚喜不夠股價走跌　黃仁勳：需求強勁產量增長「明年很棒」

▲輝達業績驚喜不夠股價走跌　黃仁勳：需求強勁產量增長「明年很棒」。（圖／CTWANT資料照）

圖、文／CTWANT

眾所矚目的AI晶片巨頭輝達（Nvidia）在29日凌晨、美股收盤後公布第2季業績，表現優於預期，但在第3季財測展望衝擊股價，盤後跌逾8%。輝達執行長黃仁勳在公布業績後接受彭博電視臺採訪表示，Blackwell已開始批量生產，將在第四季發貨，帶來數十億美元的收入，現在最重要的是提高下一代產品的性能和效率，而AI晶片供應量會逐季成長，「我們將有個很棒的明年」。

被外媒稱為「全球最重要股票」的輝達，第2季營收再創新高，達300.4億美元，季增15％、年增122％；資料中心業務營收為263億美元、占總營收88％，年成長154％，創下新高。不過毛利率為75.1％，低於前一季的78.4％，估計全年毛利率會在70％左右。

[廣告]請繼續往下閱讀...

前外資知名分析師陸行之在臉書上表示，N同學盤後表現有點慘，主要是三季度「能給市場的驚喜越來越少了」，但還不能算是災難，因為庫存月數控制的很好。不過輝達第二季的數據中心營收季增16%，低於AMD的21%，第三季預估也將低於AMD的20%季增，表示AMD在一點點拿下輝達的市場份額。

先前有報導傳出Blackwell面臨生產挑戰，恐延後出貨，輝達日前已表示，的確需要修改部分製造流程，但仍可為第4季做出貢獻。黃仁勳在媒體採訪時也顯得相當樂觀，他說，輝達業績增長，顯示我們供應正在改善，輝達是歷史上增長最快的科技公司之一，如果沒有非常強勁的需求和供應鏈夥伴，這一切都不可能實現，預計第三季的供應量將超過第二季，而後每一季的供應量都比前一季更好，明年的供應狀況將比去年有很大改善。

關於AI需求，黃仁勳說，目前基礎模型的規模已從數千億個參數增長到數萬億個參數，他們在學習更多的語言、圖像、聲音和影片，甚至在學習3D圖形，就能理解他們所看到的東西，這些模型的規模正在擴大，模型製作者的數量大幅增加，除了網路服務製造商，還有新創公司、大型企業與不同國家紛紛加入，需求確實在增長，未來將能看到越來越多AI在你的PC或手機上運行。

延伸閱讀
難怪沒人想國旅！宜蘭礁溪某飯店開放3點入住　沒房讓客人乾等2小時
女友整週沒洗澡…藉口月經來「內褲也不換」　全網吐爆：聞到味了
娘家贊助頭期款買房！公婆竟要求「全家一起住還要登記子女名下」

關鍵字： 輝達AI晶片第2季業績黃仁勳Blackwell

分享給朋友：

追蹤我們：

掌握即時財經、理財新訊　按讚追蹤ETtoday財經雲向錢衝！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

快訊／4張3-4月千萬發票無人領　9／5到期財政部急尋

快訊／4張3-4月千萬發票無人領　9／5到期財政部急尋

財政部臉書今（29日）公告4張3-4月統一發票千萬獎無人認領，最低消費金額僅26元，由台中市西區蜜鄰超市開出，由於兌領期限只到下周四，呼籲民眾速速現身領錢。

2024-08-29 12:35
妖股美超徵狂跌2成　梁見後身價一天蒸發260億

妖股美超徵狂跌2成　梁見後身價一天蒸發260億

被稱為AI妖股的美超微（SMCI）美超微遭報涉嫌會計操縱，盤中股價一度暴跌26%，以每股443.49美元作收，收盤大跌19%，董事長梁見後個人身價單日蒸發逾8億美元（近新台幣260億元），相比今年3月時股價高點，身價損失近3分之2。

2024-08-29 12:31
面板雙雄8月同賣廠換現　謝金河嘆：產業優勝劣敗「令人不勝唏噓」

面板雙雄8月同賣廠換現　謝金河嘆：產業優勝劣敗「令人不勝唏噓」

財信傳媒董事長謝金河今日在臉書以「慘業與旺業」為題撰文，表示友達和群創都在8月賣廠求現，但賣廠房向來都是被時代淘汰的傳統產業，這次輪到面板產業，令人不勝唏噓。

2024-08-29 09:50
輝達「全村希望」破滅　2利空重擊盤後挫8%

輝達「全村希望」破滅　2利空重擊盤後挫8%

輝達（NVIDIA）於美東時間28日盤後（台北時間29日）公告第2季財報，市場原期待再繳出亮眼成績單，不過卻因業績未能突破華爾街預期的高標值、輝達共同創辦人暨執行長黃仁勳證實下一代 Blackwell 晶片生產受阻，引發盤後重挫逾8%。

2024-08-29 09:34
長榮航曝8月營收勝7月「貨收年增逾40％」　Q3獲利可期待

長榮航曝8月營收勝7月「貨收年增逾40％」　Q3獲利可期待

長榮航空（2618）第4架Hello Kitty彩繪機於台灣時間28日亮相並首航芝加哥，總經理孫嘉明表示，疫情之後芝加哥訂位率都超過9成，暑假客貨運表現都很好，目前來看8月總收入比7月好，第3季獲利可以期待。

2024-08-29 10:03
輝達財報亮眼但股價走低　陸行之：Q3能給的驚喜越來越少

輝達財報亮眼但股價走低　陸行之：Q3能給的驚喜越來越少

輝達（NVIDIA）預估的第三季營收超出華爾街預期，達到325億美元（約新台幣1.04兆元），但盤後股價仍然下跌，對此知名半導體分析師陸行之指出，NVIDIA盤後表現有點慘，主要是三季度能給市場的驚喜越來越少了，但還不能算是災難，庫存月數控制的很好。

2024-08-29 09:57
美超微重挫19%「拖累4台廠」　華泰、麗臺股價見跌逾4%

美超微重挫19%「拖累4台廠」　華泰、麗臺股價見跌逾4%

美超微（Super Micro）28日宣布延後遞交財報，加上被知名機構指控帳務問題及放空股票後，股價重挫逾19%，連帶影響台灣AI概念股，包括廣達（2382）、技嘉（2376）、華泰（2329）、麗臺（2465）29日皆開低，跌幅一度見到逾4%。

2024-08-29 10:07
輝達Blackwell晶片貢獻Q4營收　郭明錤：釐清疑慮助未來股價表現

輝達Blackwell晶片貢獻Q4營收　郭明錤：釐清疑慮助未來股價表現

輝達（NVIDIA）預估的第三季營收有望達到325億美元（約新台幣1.04兆元），但市場仍失望不買單，盤後股價下跌，對此知名分析師郭明錤指出，NVIDIA財報結果可以講的很多，但造成財報後股價下跌的主因之一，是財測看似優於賣方預期，但實際低於買方預期，不過還是認同Blackwell晶片在4Q將創造幾十億美元的說法，NVIDIA說法也有助釐清市場疑慮，有利未來股價趨勢。

2024-08-29 10:04
新光金雙龍搶珠闖關！專家提「日矽戀」　留意公平會卡婚

新光金雙龍搶珠闖關！專家提「日矽戀」　留意公平會卡婚

新光金（2888）首宗金控「三角戀」審查難度高，專家表示，「雙龍搶珠」下，不論是循公開收購模式合併的中信金（2891）、或以合意併購機制的台新金（2887）都要爭取公平會同意，雖然中信金有機會在9月16日前取得金管會核准函，早於台新金10月9日股東臨時會，具有「時間點」優勢，但專家以「日月光併矽品」過往案例來看，公平會審查具絕對影響性，併購風險不得不慎。

2024-08-29 11:19
輝達沒救AI全村！「黃仁勳概念股」卻逆勢漲停　聯發科也回漲逾3%

輝達沒救AI全村！「黃仁勳概念股」卻逆勢漲停　聯發科也回漲逾3%

AI晶片龍頭輝達（NVIDIA）財報及展望不如樂觀預估，盤後股價下挫逾8%，拖累台股29日早盤走勢，AI供應鏈相關個股也連帶受影響。「黃仁勳概念股」普遍開低，部分收斂持平，不過卻見到聰泰（5474）一早就逆勢飆漲停，鎖在174.5元。

2024-08-29 11:18

讀者迴響

熱門新聞

快訊／4張3-4月千萬發票無人領　9／5到期財政部急尋

2大原因！　 台工具機業集體面臨存亡

輝達「Q2營收破9600億」超預期！　盤後跌逾6％美股收黑

台積電宣布：調升Q1配息

美超微延後提交年度財報！股價暴跌26%

輝達「全村希望」破滅　2利空重擊盤後挫8%

輝達財報即將出爐！美股開平盤

輝達財報揭曉前　歐股多收漲

輝達希望破滅！台積電跌23元至941　指數跌逾300點

抽中賺近5萬元！王座等3檔個股今起申購　巨有科技價差最大

ETtoday財經雲

最夯影音

更多

毛小孩知識大問答 你對了幾題? 獸醫師徐莉寧解惑寵物餵食迷思

102歲生日玩大的！ 英阿嬤從高空一躍而下

貓初見嬰兒瞪大眼嚇壞　床邊探頭開飛機耳緊盯

吉力吉撈怒飆Fxxk被趕出場　克迪捂耳無視撤退自家陣營

林依晨陸綜舉手「我是成都人」惹議　遭指「面相變了」維基百科也淪陷

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

上班族必備 保健聖品

「文里補習班」開課啦！讓大家了解每種保健品的功能，24小時隨時補充營養、增添活力

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們 | 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話： +886-2-5555-6366