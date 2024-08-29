「全球最重要股票」輝達業績不夠驚喜！重挫8％　黃仁勳：明年很棒

▲輝達業績驚喜不夠股價走跌 黃仁勳：需求強勁產量增長「明年很棒」。（圖／CTWANT資料照）

圖、文／CTWANT

眾所矚目的AI晶片巨頭輝達（Nvidia）在29日凌晨、美股收盤後公布第2季業績，表現優於預期，但在第3季財測展望衝擊股價，盤後跌逾8%。輝達執行長黃仁勳在公布業績後接受彭博電視臺採訪表示，Blackwell已開始批量生產，將在第四季發貨，帶來數十億美元的收入，現在最重要的是提高下一代產品的性能和效率，而AI晶片供應量會逐季成長，「我們將有個很棒的明年」。

被外媒稱為「全球最重要股票」的輝達，第2季營收再創新高，達300.4億美元，季增15％、年增122％；資料中心業務營收為263億美元、占總營收88％，年成長154％，創下新高。不過毛利率為75.1％，低於前一季的78.4％，估計全年毛利率會在70％左右。

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前外資知名分析師陸行之在臉書上表示，N同學盤後表現有點慘，主要是三季度「能給市場的驚喜越來越少了」，但還不能算是災難，因為庫存月數控制的很好。不過輝達第二季的數據中心營收季增16%，低於AMD的21%，第三季預估也將低於AMD的20%季增，表示AMD在一點點拿下輝達的市場份額。

先前有報導傳出Blackwell面臨生產挑戰，恐延後出貨，輝達日前已表示，的確需要修改部分製造流程，但仍可為第4季做出貢獻。黃仁勳在媒體採訪時也顯得相當樂觀，他說，輝達業績增長，顯示我們供應正在改善，輝達是歷史上增長最快的科技公司之一，如果沒有非常強勁的需求和供應鏈夥伴，這一切都不可能實現，預計第三季的供應量將超過第二季，而後每一季的供應量都比前一季更好，明年的供應狀況將比去年有很大改善。

關於AI需求，黃仁勳說，目前基礎模型的規模已從數千億個參數增長到數萬億個參數，他們在學習更多的語言、圖像、聲音和影片，甚至在學習3D圖形，就能理解他們所看到的東西，這些模型的規模正在擴大，模型製作者的數量大幅增加，除了網路服務製造商，還有新創公司、大型企業與不同國家紛紛加入，需求確實在增長，未來將能看到越來越多AI在你的PC或手機上運行。

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