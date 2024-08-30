王品調薪了！8大品牌調升「幹部月領5.5萬元」 Q4擴大徵才300人

▲王品集團宣布調薪及徵才。（圖／王品提供）

記者楊絡懸／台北報導

王品（2727）30日宣布，年底前王品集團預計再展20家門店，並於第四季釋出300名職缺，以鍋物、燒肉品牌為主。此外，9月1日起也將啟動調薪計畫，旗下火鍋、燒肉8等品牌，將調升起薪，調升為35,800元起；儲備幹部若通過考核月薪55,000元，晉升為店長、主廚後月領更上看9萬元。

根據人力求職網最新調查，有90.4%的上班族透露，「有計畫」在今年第三季換工作，想跳槽的熱門行業，第一名則是餐飲住宿與休閒旅遊。王品表示，據內部統計，今年7月應徵履歷數，也較去年同期增加17%，顯見王品在薪酬與福利、職涯發展等，皆獲求職者肯定。

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王品指出，集團展店腳步不停歇，帶動人力需求，今年已有過半數品牌啟動調薪計畫，其中以平價火鍋「石二鍋」、「12MINI」連兩次調薪、累計調幅達6%最高。

另外，王品旗下如「聚鍋」、「青花驕」、「和牛涮」、「嚮辣」、「尬鍋」、「原燒」、「肉次方」、「金咕」共8個品牌，將於9月1日起調升正職起薪含全勤調升為35,800元起、且無經驗可，起薪較市場行情高出近2成。

王品表示，火鍋品牌「聚鍋」、「青花驕」、「和牛涮」、「嚮辣」、「尬鍋」也預計在9月9日至9月15日，在六都聯合舉辦儲備店長、主廚招募，應徵者可就近選擇地點與面試時間。若通過錄取，儲備幹部起薪38,000元，最快一年內經過培訓、通過考核，月薪有機會上看55,000元，晉升為店長、主廚，月薪加上晉升調薪、每月績效獎金等，平均月薪上看9萬，有機會挑戰年薪百萬。