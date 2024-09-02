央行沒有限貸令！業者曝降溫報告微調　房市轉向「2鬆3嚴」

▲看屋示意照。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳瑩欣／台北報導

央行不動產授信降溫措施遭市場解讀為「限貸令」，引發房貸之亂，總統賴清德、行政院院長卓榮泰先後出面澄清「沒有限貸令」並要求，賴清德更直言行庫處理「過當」，銀行業者即將交給央行的不動產減降計劃書撰寫內容已出現微調，不過銀行主管預期，房貸授信政策將出現「2鬆3嚴」的現象，下半年成交量持續縮減但價格不動，會有量縮價平平的現象。

「現在老大（指央行）的老大（指府院）都說話了，央行可能要回到只做不說的狀態。」相關主管表示，央行原本就要求銀行最晚要在9月6日之前交出「不動產授信減降計劃」，雖然出手要降授信降溫很難縮回去，但報告書中會「微調」強調自住首購、已核貸案件照行，但未來仍有3大緊縮會維持下去，包括：鑑價與核貸成數保守、審件撥貸期延長，以及寬限期縮短。業界認為，要想有3年以上寬限期的機率，會比上半年更低。

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合庫金、第一金上周法說會上也都各自指出，旗下銀行房貸「等待期」會拉長。合庫銀目前房貸業務都正常受理，但短期需消化大量已受理案件會拉長審核期，因此會提醒客戶買賣合約交屋能否配合撥款時程；一銀則說，房貸水位逼近銀行法72-2條上限及資本適足率考量而控制撥貸量、撥貸速度趨緩。

「該借的還是會借，房價不會掉。」銀行主管指出，放款保守下，交易量會受到影響，但資金沒有強力喊停，除非央行9月中理監事會又再出殺招，否則房價不會大幅下挫。

銀行主管指出，央行6月13日理監事會突然出手調升存款準備率後，7月中下旬市場上就開始出現資金進入滿水位的聲音，「借不到」、「不好借」的訊息愈來愈多，不過當時央行並未予理會，而是採取「讓子彈飛」的做法坐等融資緊縮的訊號發散，當時逐漸有多家銀行開始進行融資管制，但房價也沒有出現鬆動。

甚至到8月中下旬，央行進一步祭出「找34家國銀喝咖啡」的措施，主動要求銀行檢討不動產授信過度集中的問題，要銀行放貸部門主管急做報告因應，市場譁然，有銀行沒開門之前就出現民眾在門口等著問授信業務的奇景，「借不到比借到更怕」的心理壓力擴散，金管會就發函詢問是否有限貸、央行也隨後再發澄清說明「沒有限貸令」。

行庫主管表示，同業間有聽到放款逼近滿水位的銀行，為了避免已簽定整批分戶房貸受到影響，原本就不太做「零售案」，中古屋房貸受影響程度本來就很明顯，央行降溫「宣導」一出爐，核貸對保的案件也急踩煞車，就怕老大（央行）不開心，現在「老大的老大」有意見，銀行要交出去的報告，又要跟著做調整。