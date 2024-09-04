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廣運與輝達成合作夥伴　在手訂單達60億新高「明年營收有望翻倍」

▲▼廣運總經理柯智鈞。（圖／記者高兆麟攝）

▲廣運總經理柯智鈞。（圖／記者高兆麟攝）

記者高兆麟／綜合報導

智動化設備大廠廣運（6125）今日在SEMICON展出半導體自動化物料搬送系統（AMHS）、AI物流車隊管理解決方案、智慧儲能液冷散熱、數位孿生與虛實整合的AI智能系統；並首次展出 NVIDIA Omniverse 平台及NVIDIA L40S GPUs 的運用。廣運總經理柯智鈞今日透露，公司已於7月31日與NVIDIA正式簽署NPN協議裡面的SIP，正式成為合作夥伴，未來將有不同方向的成長契機。

廣運總經理柯智鈞也透露，在半導體物流方面，天車 （OHT）及無人搬運車 （AMR）都有案子在洽談中，OHT方面審慎樂觀，AMR則於第四季陸續交貨，半導體物流及無人載具有3-6家客戶洽談中，因此看好明年營收翻倍。

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另外，廣運機械自動化事業群訂單今年也達60億元創新高，預估將於明上半年認列；而桃園機場T3行李輸送系統總金額達23億，也將於今年10-12月開始認列六分之一的營收。未來發展包括自動化、智慧製造、智慧物流、無人搬運、半導體設備及半導體物流設備等，皆會和AI相關如OMNIVERSE等做融合，並積極持續在越南及泰國不同國家建置營運據點，擴大國際營運版圖。

廣運本次展出的空中走行無人搬運車 (OHT)車身高度僅490mm，用於半導體後端工廠移載彈匣，有效改善樓層高度受限的廠房，同時提供流程自動化解決方案優化產能，提供效率和空間靈活性，並緩解客戶的人力需求。採用NVIDIA A2 Tensor Core GPU，並應用NVIDIA Metropolis視覺感知平台，利用AI技術透過攝影機感測器即時偵測OHT運輸、裝載/卸載和上/下運作狀態。協助客戶減少維修人員配置並提前預測各種OHT零件的磨損情況能，並大幅提升產能利用率及空間坪效極大化，具產業應用新穎性、進步性及高度穩定性。

廣運熱傳事業群的第二代兩相浸沒式冷卻解決方案。可提供NVIDIA Omniverse上建立資料中心數位孿生解決方案，模擬客戶伺服器機房和資料中心建設專案的實體，精確虛擬設計AI生成客戶的伺服器機房和資料中心建設專案，協助實現「算力提升、節能降耗」的效益。

廣運子公司金運（KENTEC）運用集團綜效，展示物流車隊管理解決方案，包括車隊管理系統和AI智慧駕駛輔助系統，旨在實現「智慧交通管理」和「安全駕駛」。

關鍵字： 廣運

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