Gogolook拓展海外市場！8月營收年成長13.7%「創同期新高」

▲Gogolook（走著瞧公司）公布8月營收。（圖／ETtoday資料照）

記者楊絡懸／台北報導

以陌生來電辨識軟體「Whoscall」打出名號的Gogolook（走著瞧-創，6902）10日公布今年8月合併營收7,046萬元，年成長13.7%，並創同期新高；累計今年前8個月累計營收5.35億元，年成長9.1%，也創同期新高，主要受惠於海外市場擴張與多元產品線布局。

展望未來，Gogolook表示，在持續拓展多元營收及陸續推出新服務，以及Whoscall MAU（月活躍用戶）成長優於預期下，看好今年下半年營收逐季成長，逐漸回歸正軌。此外，將持續布局長期成長，在注重投資效率下，期待今年獲利能有跳躍式的成長。

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海外布局方面，Gogolook指出，著重投資品牌效益與Whoscall的MAU增長，今年泰國將可望成為Gogolook最大的市場。今年起，透過實施台北、曼谷的雙營運總部計畫，不僅加強投資泰國市場，更期盼帶動整個東南亞市場的成長。

Gogolook也持續投資創新的AI應用與服務，其中，Whoscall於8月推出數位防詐新功能「網站檢查」，在用戶誤入詐騙網站當下立即自動跳出通知，可望打入新受眾市場。

防詐網站資料庫除了結合AI技術偵測、用戶回報以及各國警政合作外，也展現收購ScamAdviser的綜效，以數千萬量級的防詐網域資料庫，成為全球最完整的領導者之一。

隨新功能不斷添增，Whoscall逐步轉型為數位防詐服務，在電話、簡訊、通訊軟體與網站場景中提供完整的防詐守備，成為個人資安的首選品牌，也有助於用戶數、訂閱用戶數與營收同步成長，且今年仍有全新AI防詐功能將釋出。

金融科技方面，袋鼠金融Roo.Cash已成為全台流量最大的金融媒合平台，也顯示以產品驅動成長的策略方向奏效，Gogolook將持續專注在金融防詐及普惠金融方面的創新，期盼長期在營運規模提升以及整合更多的金融服務下，成為主要的營收與獲利來源之一。

另在企業方面，Gogolook則觀察到更強勁的防詐需求，台灣與全球政府積極打擊詐騙，陸續制定相關法規與政策，將使各大企業更正視與落實防詐部署，期待透過產品與品牌綜效，促進企業防詐服務的創新與增長與加速跨入歐美市場，並自今年下半年起逐步貢獻營收與獲利。

展望未來，Gogolook表示，將在個人資安、企業防詐與普惠金融科技持續創新，期待在保護更多民眾與企業的同時，發展穩健而多元的營收來源，目標長期成長表現優於全球產業平均，並藉由維持出色的投資效率，追求持續的營收與獲利成長，獲利能有跳躍式的成長。