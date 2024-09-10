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築間8月營收創同期最佳　乾杯寫同期次高

▲築間董事長林楷傑。（圖／記者廖婕妤攝）

▲築間董事長林楷傑。（圖／記者廖婕妤攝）

記者廖婕妤／台北報導

餐飲股公布營收，築間（7723）8月營收為5.23億元，月增4.96％、年增1.71％，寫同期新高、單月次高表現；累計今年前8月合併營收為38.77億元，年增1.23％。乾杯（1269）8月營收為4.02億元，月增12.73％、年增11.29％，寫同期次高；累計今年前8月合併營收為29.92億元，年減7.87％。

築間表示，旗下「築間幸福鍋物」、「築間麻辣火鍋」2個鍋物品牌，8月業績較上月明顯成長，推升8月營收寫下今年新高表現；近2年也積極開發新品牌，如「築間酸菜魚」、「朴庶韓國烤肉」、「築間燒肉本命」等新品牌，亦適時調整餐飲品牌結構。

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築間指出，看準百貨公司越來越重視餐飲帶來的人潮與收益，8月26日再推出旗下第13個新品牌「朴庶韓國銅盤烤肉」，進駐樹林秀泰百貨商場，打造第2個百貨商場品牌聚落，未來也持續提高目前10個集團品牌聚落的規模，並積極展開街邊店、百貨商場的門店布局，推動「築間酸菜魚」、「燒肉Smile」等品牌在百貨商場的展店計畫，使聚集經濟效益最大化。

此外，築間在香港已有築間酸菜魚、築間幸福鍋物、燒肉Smile等品牌進駐，共有3家直營門市，10月中旬將以日式燒肉品牌「築間燒肉」插旗日本大阪燒肉酒場市場，開啟第2個海外市場布局，預估年底前海內外再開10家以上門店，挑戰全球總店數突破200家。

▲乾杯董事長平出莊司。（圖／乾杯提供）

▲乾杯董事長平出莊司。（圖／乾杯提供）

乾杯表示，今年多數消費者出國頻率增加，台灣餐飲事業表現未如去年盛況，不過仍有「黑毛屋」與「黑毛屋本家」鍋物品牌業績在炎熱氣候下較去年、前月皆逆勢成長，加上外販事業不斷拓展新客戶，帶動營收大幅成長；中國大陸事業持續調控體質因應市場疲軟拖累下，寫下合併營收同期次高表現。

乾杯指出，9月迎接中秋檔期，旗下4大燒肉品牌推出中秋主題套餐，並加長營業時段爭取營收，訂位已達8至9成滿，隨著中秋節將近，訂位率將持續攀高；零售電商事業「乾杯超市」今年推出多達10款老乾杯、乾杯燒肉居酒屋燒肉禮盒及毛孩乾杯牛舌漢堡排新商品，並擴增銷售管道、行銷活動，搶攻中秋自烤與送禮商機，目前全通路已賣破2千組，業績目標挑戰年增2成。

此外，乾杯台灣事業持續展店，同時提升營運效率，「黑毛屋本家」第5家分店進駐嘉義耐斯王子大飯店，已於9月1日開幕，將「黑毛屋招待所」改以雙品牌之姿，提供嘉義民眾精緻鍋物個人鍋、預約制共鍋多元選擇，迎接秋冬火鍋旺季。Q4將再展4間分店以上，包含老乾杯桃園台茂店、黑毛屋桃園台茂店、黑毛屋桃園華泰店、乾杯墾丁店，持續擴大市占率增添業績動能，期待再創佳績。

關鍵字： 築間乾杯餐飲燒肉火鍋

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