台泥8月營收年增近4成　亞泥逆勢續揚年月雙增

▲台泥董事長張安平。（圖／台泥提供）



記者廖婕妤／台北報導

水泥雙雄公布8月營收，台泥（1101）8月營收為130億，月減9.87％、年增38.6％；累計今年前8月合併營收為922.6億元，年增27.78％。亞泥（1102）8月營收67.34億元，月增0.2％、年增4.08％；累計今年前8月合併營收為489.41億元，年減8.6％。

台泥表示，持續受惠今年3月併入葡萄牙Cimpor和土耳其OYAK，截至今年8月為止已為台泥貢獻約300億營收。

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台泥指出，大陸水泥市場供過於求，使營收減少，但台灣水泥市場營收仍較去年同期成長；另外，台泥所屬和平電力受接連地震及颱風影響，修復及停止運轉天數增加進而影響第二季營收，但七月起供電已經恢復正常。

其他事業體方面，台泥旗下台泥綠能、台泥儲能營收都較去年同期成長；所屬達和航運也受惠於船運量提升，對8月營收有所貢獻。

▲亞泥花蓮製造廠。（圖／記者湯興漢攝）



亞泥表示，台灣方面，子公司亞東預拌、嘉惠電力發電度數增長，遠龍不鏽鋼銷量上升，都為8月營收作出貢獻；中國市場不畏環境艱困，水泥銷量及營收皆有成長。

亞泥指出，儘管面臨市場諸多挑戰，公司仍憑藉穩健的經營策略和靈活的市場應對措施，營收呈現多項亮點，展現出在市場波動中仍能保持穩定成長的韌性；未來將持續以靈活的策略面對市場變化，並強化在各地的佈局，展現強勁成長潛力。