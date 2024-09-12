總經進入轉型！「百年投資巨頭」MFS全盛分享心法：獲利需要時間

▲美國聯準會（Fed）9月展開降息循環。（圖／路透）

記者楊絡懸／台北報導

針對美國聯準會（Fed）9月展開降息循環，MFS全盛投資總裁杰利米亞（Carol Geremia）表示，經濟衰退風險下降，軟著陸機率俱增，通膨持續下行是全球央行啟動長期降息周期的前提，因此，總經情境可望進入轉型，固定收益資產將再現投資吸引力，現在是重新調整投資組合、聚焦固定收益資產的好時機。

柏瑞投信12日舉辦MFS全盛「百年智慧，投資前瞻」活動。杰利米亞分享，MFS全盛1924年推出美國第一檔開放式共同基金，今年全球歡慶成立100周年。截至今年3月底，MFS全盛的全球管理資產規模達6,296億美元，全球固定收益、股票和量化投資分析團隊成員合計達278位，並擁有11位的ESG及盡職治理團隊成員

[廣告]請繼續往下閱讀...

「投資不一定需要很多金錢，而是需要時間，且是『長期的時間』。」杰利米亞說，金融市場的複雜度與風險逐日增加，根據研究公司Callan Institute於2023年統計，同樣追求7%的投資回報，現今投資人須承擔的風險較30年前高出約5倍之多。

另根據Fed在2022年研究發現，機構投資人的占比攀升，持有資產的時間卻縮短，這對金融體系的影響為何也相當值得留意。

展望固定收益市場，MFS全盛固定收益策略分析團隊董事總經理安尼（Benoit Anne）表示，全球央行已陸續步入降息循環，貨幣政策將重回強力政策工具之列，隨之而來的總經情境轉型將造就固定收益資產的有利環境。

安尼說，考量當前的殖利率水準，未來一年固定收益資產料將受惠於央行的降息周期，觀察固定收益資產目前的收益水準並不亞於其他資產類別，已浮現投資吸引力，目前市場預期未來12個月，Fed將降息約200個基點，總經情境將回到舊常態。

此外，安尼認為，衡量固定收益資產主要的總回報貢獻來源，將來自於票息收益與利率變化，但現在看不到刺激利差擴張的理由，而過去這樣的情況並不罕見，所以在強勁基本面與技術面的支撐下，加上經濟軟著陸可能性高、投資人對信用債的需求不減，不用過於擔心信用利差偏窄。

隨著政策利率達到高點，通膨觸頂滑落，安尼強調，這是增持存續期的強力訊號。由於利率進一步攀升的風險有限，以策略性的角度而言，目前存續期的吸引力大增，考量存續期／殖利率的倍數，目前正是承擔存續期風險的甜蜜點，可考慮布局較長天期的殖利率曲線區段。

不過，安尼也進一步說明，總經情境的轉型不一定會使得股債相關性回歸常態，短時間內，股債仍將維持高度相關性，尤其回顧1990年至2000年，也曾出現股債連續10年呈現正相關，但提高固定收益的資產配置，仍有助於降低投組的波動性並改善風險調整後的回報，因為固定收益資產具備多重特性，以策略性配置角度來看，提高固定收益的資產配置仍是明智之舉。