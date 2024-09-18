▲市場樂觀看待今年第4季表現，此時正是小資族進場搶便宜的好時點。（圖／記者湯興漢攝）

記者錢雅慧／綜合報導

小資族照過來，正港成長息收雙引擎ETF來了！臺灣ESG永續高息ETF（00961）首創獲利持續成長企業權重加碼機制，不僅精準卡位高息，加大權重，賦予更大填息機會，讓其指數報酬率與股息率，輕鬆打敗市場競爭對手。

ICE臺灣ESG高息之所以能遙遙領先，其主要關鍵在於掌握選股關鍵，從眾多因素中去蕪存菁，只保留影響股利與成長最關鍵的指標，而最關鍵的指標之一正是ROE（股東權益報酬率），透過ROE成長率作為持股權重加減碼的依據，留下真正獲利表現良好的企業。

新推出的00961追蹤指數「ICE臺灣ESG高息指數」，採用ROE選股邏輯選出30檔持股，再透過三個層面層層篩選，第一層為流動性篩選，針對上市櫃企業，選出日均成交值大於1億元，且過去3個完整月分中每個月至少交易一天的企業。第2層是以獲利性與ESG篩選，找出過去一年ROE>0及Sustainalytics ESG風險評分小於30部分。第3層是一年兩次(5月/11月)調整，針對最新公告股利率進行排序與依ROE季成長率進行加碼權重，在5月獲取精準高息股，在11月超前佈署獲利成長股，幫助投資人在領取股息的同時，更有機會享有成長帶來的額外報酬。

也因選股著重在獲利持續成長的企業，因此，股價除了能超漲，更能抗跌，以00961前10大成分股聯發科（2454）、聯詠（3034）、瑞儀（6176）、長榮航（2618）、可成（2474）、京城銀（2809）、力成（6239）、玉山金（2884）、遠東新（1402）、大聯大（3702），在經歷「805黑色星期一」及「904黑色星期三」2天股崩，股價雖然也跟著劇烈震盪，不過，在獲利撐腰下，股價不僅在下跌過程中相對抗跌，在反彈更是遙遙領先。

統計8月5日至9月12日止，在此區間只有京城銀與大聯大股價仍是負成長，其餘皆是正成長，其中有4檔，漲幅超過10%，比臺灣加權指數漲9.19%還多，而權重最重的聯發科更以16.55%的漲幅領先大盤。

雖然912台股大漲622點創下史上第4大漲點，不過，指數目前只回到21653點，離歷史高點24416點，還差2763點，尚有逾10％的上漲空間，且在美聯準會即將在降息，有利股市表現，在市場樂觀看待今年第4季表現，此時正是小資族進場搶便宜的好時點，而00961具備成長息收雙引擎的特點，將成為小資族存下第一桶金的工具之一。