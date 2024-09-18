高雄新堀江租金腰斬　轉型為機能型生活圈房價45萬↑

▲早期高雄新堀江商圈地位如同台北的西門町，主要販售各種潮牌、流行服飾，還有小吃，吸引不少年輕人逛街。（圖／永慶不動產新堀江忠孝加盟店提供）

記者張雅雲／高雄報導

早期高雄新堀江商圈地位如同台北的西門町，主要販售各種潮牌、流行服飾，還有小吃，吸引不少年輕人逛街，專家表示，近年消費型態改變，民眾購物多選擇到購物中心以一條龍為主，新堀江確實沒落許多，租金甚至出現腰斬，將轉型為機能型生活圈為主。

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永慶不動產新堀江忠孝加盟店東蘇俊峯表示，高雄新堀江商圈約以中山路、新田路、五福路為界，20年前為高雄最熱鬧的商圈，也是年輕人最常去逛的潮流聖地，舉凡潮牌、流行服飾、小物、唱片行等應有盡有，當時透天店面單坪地價還有200萬元的行情。

▲高雄新堀江商圈租金行情支撐不了店面價格，成交價也回落。（圖／永慶不動產新堀江忠孝加盟店提供）

近10年因人口往北高雄重劃區移動，商圈也往北轉移，不少業者跟著撤出，店面出現不少空租，像是新田路透天店面地坪約25坪，租金約5~6萬，早期約10~12萬元，堪稱租金腰斬，隨租金行情支撐不了店面價格，成交價也回落單坪約120萬元。

▲新堀江潮流聖地的地位近年受到挑戰，不過因為地段精華，位於南高市中心，吸引喜歡市中心機能的居住人口移入。（圖／永慶不動產新堀江忠孝加盟店提供）

此外，受消費型態改變影響，近年民眾購物、消費都改去大型購物中心，可一次滿足逛街、用餐、娛樂等需求，也不需要頂著大太陽逛街，讓以街邊店為主的商圈人潮一直難以提升。

蘇俊峯分析，新堀江潮流聖地的地位近年受到挑戰，不過因為地段精華，位於南高市中心，有大統百貨和平店、大立精品、中央公園、大同醫院、五福國中等，各項機能應有盡有，反倒轉型為機能型蛋黃區，吸引喜歡市中心機能的居住人口移入。

▲永慶不動產新堀江忠孝加盟店東蘇俊峯表示，該區百貨、商場多，商業行為依然熱絡，對購屋族仍有相當吸引力。（圖／永慶不動產新堀江忠孝加盟店提供）

包括有30多年歷史的「奧斯卡影城」也結束營業走入歷史，未來將改建為住宅大樓，以每坪地價99.27萬元來看，換算未來新案開價至少45萬元起跳，周邊民生路、大同路預售大樓，預估未來開案也是「坐4望5」行情，蘇俊峯說：「該區百貨、商場多，商業行為依然熱絡，對購屋族仍有相當吸引力，房價也易漲難跌」。

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