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台泥TNFD自然相關財務揭露報告　自然相關營收逾405億元

▲台泥最新TNFD自然相關財務報告揭露。（圖／台泥提供）

▲台泥最新TNFD自然相關財務報告揭露。（圖／台泥提供）

記者廖婕妤／台北報導

台泥（1101）發布最新TNFD自然相關財務揭露報告，因低碳新能源轉型計畫，逐步採替代循環新技術，減少自然資源使用、提升再生能源與利用模式及增加水資源循環效率等，2023年所創造的低碳產品與服務營收超過405億元，佔合併總營收37％。

台泥說明，自然相關機會財務評估分為4大項，第一、以替代能資源所提供低碳產品與服務收益，逾405億；第二、因減少使用石灰石、煤炭、太陽能自發自用、餘熱發電與增加回收水等，節省內部成本逾27億；第三、因替代能資源相對減碳之擬制性減少碳費成本與創造碳交易可能之收益，逾5億元。

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第四、生態正向影響價值，包含對生態系統及人類的有益影響，如降低二氧化碳排放、保種中心提供新藥效益及礦區復育生態系服務價值等，內外部減碳效益達220萬噸當量，其中所有財務資訊皆與2023永續報告書、2023年報及IFRS永續及氣候財務揭露專章一致。

台泥表示，今年與台大森林環境暨資源學系合作，依TNFD正式版架構進行港、電、廠、礦4合一LEAP分析，並採世界企業永續發展協會WBCSD推出之水泥業專屬方法學NIA，設定2040年為台泥自然淨正向影響NPI的時間點，為國內第一個明確訂定自然正成長路徑之企業。

台泥指出，透過TNFD架構除檢視可能面臨的自然風險，同時將長期投入之自然機會包括替代原料、替代燃料、替代能源、水資源回收與自然生態保育等五項自然機會，進行量化評估。

台泥也強調，集團以水泥業起家，原料取自於自然，與自然息息相關，如今跨足11項產業，秉持「以大自然為本的經營哲學」逐步落實產業與大自然和諧共生之目標。

關鍵字： 台泥水泥

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