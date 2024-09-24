新信用管制「友善首購」　台中房仲建議：買回蛋黃區





▲擁有人口紅利的台中，為全國第二大都市，在地資深房仲建議，買房買回擁有交通機能、商業動能的蛋黃區將會比較保值。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

不論是《平均地權條例》、央行信用管制、新青安政策，政府作法目的都是明顯為了房市降溫，並抑制房市投機與囤房行為，但相較之下相當友善首購族，而擁有人口紅利的台中，為全國第二大都市，在此波影響下，在地資深房仲建議，買房買回擁有交通機能、商業動能的蛋黃區將會比較保值。

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永慶不動產台中市政中心加盟店店長高嵩表示：「整個大西屯區因擁有市政府、新光三越、大遠百兩個百貨、捷運綠線坐鎮，一直以來都是中台灣區段相對保值的蛋黃區，在去年的新青安政策推出之後，買氣也明顯提升不少。」

高嵩認為：「新青安的貸款額度最高1000萬元且搭配5年寬限期的條件，上半年給了很多年輕人購屋的動力與機會，而即便是在央行限縮貸款成數下，其實政府政策仍相對保護首購族，以貸款條件來說真正的首購族，完全不影響。」





▲房仲建議首購族應在適合的總價內挑選好住、好租、好轉手的標的。（圖／記者陳筱惠攝）

不過，面對有史以來首次房地產面對到嚴峻的信用管制，如第二戶購屋族有機會因銀行貸款成數下降，被擠壓到買氣，未來整體成交量可以預期將會下降，高嵩則是建議：「首購族仍是以『先求有、再求好』的角度挑房，在適合的總價內挑選好住、好租、好轉手的標的。」

▲永慶不動產台中市政中心加盟店店長高嵩建議購屋族選擇保值條件佳的蛋黃區入手。（圖／業者提供）

高嵩表示：「以台中來說，有市政府所在地、雙百貨加持以及中台灣交通節點的西屯區，因具備保值條件，較不會受到房市政策波動影響，首購族部分建議以文心路、台灣大道口的『世界之心』、市政府對面的『上城』作為參考社區。」

至於豪宅部分，高嵩則是認為：「大坪數豪宅產品基本上不會受到市場變動急升急降，也因總價門檻高、供給量低，非一般購屋族偏好的產品，因此在此波信用管制下，反而相對不影響。」

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