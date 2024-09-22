SCFI連5跌！業界估美東碼頭罷工機率非常高　運價再看漲

▲海運貨櫃運價持續下修。（圖／記者廖婕妤攝）



記者廖婕妤／台北報導

貨櫃運價繼續向下修正，最新一期SCFI指數連續5周走跌，本周下跌144.71點或5.76％至2366.24點，4大航線都續跌，其中以地中海線跌幅最深，美東線雖然較上周收斂，但美東碼頭工人罷工的機率大幅提高，恐將使運價再度飆漲，同時也讓船公司Q4獲利出現想像空間。

本周4大航線繼續向下修正，歐洲線每TEU（20呎櫃）運價下跌249美元或8.76％至2592美元；地中海線每TEU為2955美元，下跌410美元或12.18％；美西線每FEU（40呎櫃）為5341美元，下跌153美元或2.78％；美東線每FEU為6486美元，下跌352美元或5.15％。

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長榮海運總經理吳光輝在法說會中表示，美東碼頭工人談判，目前勞資雙方沒有共識，加上碰上選舉年，美國總統拜登宣布不介入談判，整體情況更加複雜，研判「罷工真正實現的可能性非常高」，若真的罷工，對全球物流鏈會產生重大衝擊。

物流業者指出，十一黃金周、聖誕節的貨品都正持續提早出貨，加上明年農曆新年較早，許多貨主也提前備貨，因此運價仍持續向下修正；若美東真的罷工，亞洲到美東航線的運價恐會再掀起一波漲價潮，船公司預計將收取附加費用，也讓Q4獲利出現想像空間。