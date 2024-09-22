ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

財經雲

SCFI連5跌！業界估美東碼頭罷工機率非常高　運價再看漲

▲海運，貨櫃。（圖／記者廖婕妤攝）

▲海運貨櫃運價持續下修。（圖／記者廖婕妤攝）

記者廖婕妤／台北報導

貨櫃運價繼續向下修正，最新一期SCFI指數連續5周走跌，本周下跌144.71點或5.76％至2366.24點，4大航線都續跌，其中以地中海線跌幅最深，美東線雖然較上周收斂，但美東碼頭工人罷工的機率大幅提高，恐將使運價再度飆漲，同時也讓船公司Q4獲利出現想像空間。

本周4大航線繼續向下修正，歐洲線每TEU（20呎櫃）運價下跌249美元或8.76％至2592美元；地中海線每TEU為2955美元，下跌410美元或12.18％；美西線每FEU（40呎櫃）為5341美元，下跌153美元或2.78％；美東線每FEU為6486美元，下跌352美元或5.15％。

[廣告]請繼續往下閱讀...

長榮海運總經理吳光輝在法說會中表示，美東碼頭工人談判，目前勞資雙方沒有共識，加上碰上選舉年，美國總統拜登宣布不介入談判，整體情況更加複雜，研判「罷工真正實現的可能性非常高」，若真的罷工，對全球物流鏈會產生重大衝擊。

物流業者指出，十一黃金周、聖誕節的貨品都正持續提早出貨，加上明年農曆新年較早，許多貨主也提前備貨，因此運價仍持續向下修正；若美東真的罷工，亞洲到美東航線的運價恐會再掀起一波漲價潮，船公司預計將收取附加費用，也讓Q4獲利出現想像空間。

關鍵字： 海運航運運價

分享給朋友：

追蹤我們：

掌握即時財經、理財新訊　按讚追蹤ETtoday財經雲向錢衝！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

國銀跟進Fed調降美元存款利率　1年期3%快不保

國銀跟進Fed調降美元存款利率　1年期3%快不保

隨著聯準會（Fed）在台北時間19日凌晨宣布降息2碼（0.5個百分點），國內銀行也全面跟進調降美元存款牌告利率，以指標性銀行台銀來看，從昨（20）日起各天期全面下調，調幅介於0.3~0.7個百分點，中長天期調幅更超過Fed的調幅，由於Fed年底前還有降息空間，估計最長天期一年期年息3%以上利率將不復見。

2024-09-21 13:48
抽中最高賺2.5萬元！3檔抽籤股申購下周起跑　劍麟價差最大

抽中最高賺2.5萬元！3檔抽籤股申購下周起跑　劍麟價差最大

下周計有3檔抽籤股開放申購，包括亞昕（5213）、中租-KY（5871）與劍麟（2228），若以20日收盤價來看，價差以劍麟2.55萬元最大，中租-KY則有2.1萬元，以及亞昕的1000元。

2024-09-21 00:01
英特爾業績螺旋式下滑！傳高通有意收購　震撼科技界

英特爾業績螺旋式下滑！傳高通有意收購　震撼科技界

美國《華爾街日報》20 日獨家報導指出，晶片大廠高通向競爭對手但目前陷入困境的英特爾提出收購方案，由於英特爾20日收盤市值超過 900 億美元，若此筆交易達成，有可能成為科技業規模最大、影響最深遠的交易之一，受此激勵，英特爾盤中交易一度超漲9%。

2024-09-21 09:58
日圓走貶至兩周低點　日最高外匯官員：關切套利交易捲土重來

日圓走貶至兩周低點　日最高外匯官員：關切套利交易捲土重來

《路透》報導，日本外匯事務最高官員三村淳（Atsushi Mimura）表示，當局「一直都有在關注市場」，因為日圓套利交易的重新增加可能會加劇市場波動。

2024-09-21 12:11
高通傳收購英特爾！陸行之提不合理原因　不懂「為何不買單一部門」

高通傳收購英特爾！陸行之提不合理原因　不懂「為何不買單一部門」

高通傳出在考慮收購英特爾，知名半導體分析師陸行之21日在臉書上發文表示，英特爾確實有極高的IP價值，但不合理的是，高通認為自己有辦法接手燙手山芋變成IDM（整合元件製造商）嗎？還是再分拆賣掉晶圓製造部門？

2024-09-21 10:26
泓德能源首度支持運動選手　贊助百萬力挺林郁婷奧運奪牌

泓德能源首度支持運動選手　贊助百萬力挺林郁婷奧運奪牌

綠電大廠泓德能源（6873）從創業初期即積極參與社會公益，今年首度加入支持運動選手的行列即獲得令人振奮的結果，女子拳擊選手林郁婷代表台灣獲得巴黎奧運金牌，在林郁婷取得奧運金牌後，更特別將贊助金額追加至百萬，鼓勵林郁婷超越自己。

2024-09-22 06:00
SCFI連5跌！業界估美東碼頭罷工機率非常高　運價再看漲

SCFI連5跌！業界估美東碼頭罷工機率非常高　運價再看漲

貨櫃運價繼續向下修正，最新一期SCFI指數連續5周走跌，本周下跌144.71點或5.76％至2366.24點，4大航線都續跌，其中以地中海線跌幅最深，美東線雖然較上周收斂，但美東碼頭工人罷工的機率大幅提高，恐將使運價再度飆漲，同時也讓船公司Q4獲利出現想像空間。

2024-09-22 06:00
OpenAI「草莓」將問世！帶旺AI伺服器需求　廣達、緯穎喜迎新商機

OpenAI「草莓」將問世！帶旺AI伺服器需求　廣達、緯穎喜迎新商機

美國科技公司OpenAI最新的推理AI模型「Strawberry」（草莓）即將問世，這款最新AI模型，具備獨特的推理能力，可以先思考、再回答問題，被喻為AI領域突破，重新定義AI能力的重大創新。保德信指出，未來經過訓練後，將可透過推論來解決問題，不僅能更加擴大結合各產業，帶來龐大商機，相關AI伺服器需求也將大幅成長。

2024-09-22 06:00
致富「5大誤區」一次看！「活在當下、小確幸」註定不會變有錢人

致富「5大誤區」一次看！「活在當下、小確幸」註定不會變有錢人

錢不是攢出來的，而是賺出來的。我們忽略了通貨膨脹及貨幣的時間價值，只注重眼前的財富，覺得小富即安，對自己當下和未來的財務狀況都感到滿意。如果是這樣，那麼我們的財富可能會像沙漏一樣，無聲無息地溜走。社會的潮流就像逆水行舟，如果你只想做一個月光族或固守自己的一方小財富，那麼你註定無法擁有更多的財富。

2024-09-22 05:12
「金龍海嘯」牽動資產傳承大計　會計師：蛋白區房產規劃有壓力

「金龍海嘯」牽動資產傳承大計　會計師：蛋白區房產規劃有壓力

央行總裁楊金龍出重手祭出第7波信用管制措施，其中明文規定名下有房產的自然人即便是首貸也不能給予寬限期，遭市場封為「金龍海嘯」，會計師指出，此舉不但影響一般人購屋，對於家族資產傳承規劃上也會連動影響，首當其衝的就是蛋白區房地產是否要提前過戶到子女名下，成為財富安排時首要評估的事情

2024-09-22 00:06

讀者迴響

熱門新聞

「金龍海嘯」牽動資產傳承大計　會計師：蛋白區房產規劃有壓力

央行最重房市管制　要破房市不敗信仰

今年前8個月已有1354億美元、1454艘新船訂單 　創歷史新高

國銀跟進Fed調降美元存款利率　1年期3%快不保

這2種工程師月薪10萬起跳！一表看5大高薪產業

OpenAI「草莓」將問世　帶旺AI伺服器需求

永慶房屋曝AB約購屋　詐騙集團沒說的事

SCFI連5跌！業界估美東碼頭罷工機率非常高　運價再看漲

日圓走貶至兩周低點　日最高外匯官員：關切套利交易捲土重來

泓德能源首度支持運動選手　贊助百萬力挺林郁婷奧運奪牌

ETtoday財經雲

最夯影音

更多

女剪髮「借1千付700」再還1千　理髮師懵了：感覺哪裡怪怪的

iPhone16 上市心癢癢? 台灣大哥大加碼「這個」讓人秒破防

國家級交通及產業升級＋親民房價　淡水新市鎮重返新北潛力宜居城市

虎斑貓凶狠眼神緊盯蒼蠅　認真凝視1min才揮喵掌！

貓咪趁主人休息狂咬頭！　被發現秒裝睡眼睛閉死死

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

運動應援！六款全家健康餐食開箱

「文里補習班」開課啦！開箱6款新的全家「健康志向餐食」！幫大家多營養少負擔

琦郁帶你看看淡水的驚人改變！

還在覺得塞車不方便？跟著「琦郁房事悄悄話」走進淡水，這邊讓你跌破眼鏡！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們 | 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話： +886-2-5555-6366