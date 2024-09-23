中鋼股東記得去拿！不鏽鋼砧板到貨了　9／24起開放領取紀念品

▲中鋼股東會紀念品是「砧心有您」不鏽鋼砧板，為特製304不鏽鋼及食品級PP塑料雙砧板組合。（圖／記者楊絡懸攝）

記者楊絡懸／台北報導

別忘了拿股東會紀念品！中鋼（2002）「砧心有您」不鏽鋼砧板發放踴躍，尤其今年採電子投票的股東人數創下新高，日前也緊急追加訂製紀念品數量，自9月24日（明天）起將開放領取。

中鋼指出，電子投票股東會紀念品發放期間，原訂6月26日至6月28日，順延到9月24日至9月26日。採電子投票的股東需攜帶出席通知書、身分證明文件或列印「股東會電子投票平台——股東e票通」網頁的「議案表決情形」頁面全頁（三項文件擇一），前往股務代理機構凱基證券股務代理部領取今年股東會紀念品。

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股東會紀念品台北、高雄領取地點如下，需自行領取，恕不郵寄：

1、台北市重慶南路一段2號5樓；02-23892999。

2、高雄市苓雅區中正二路74號12樓之1；07-2238792。

據了解，中鋼「砧心有您」砧板是特製304不鏽鋼及食品級PP塑料雙砧板組合，可拆卸兩層，一面是抗菌不鏽鋼，翻到另一面還有瀝水功能，砧板表面的六邊形格紋可固定食材，在刀切過程中不易滑動。

此外，砧板還採用傾斜式設計，底部可承接料理食材時產生的過多水分，反轉後背面的立體曲折溝槽，可做為餐具或茶杯瀝水台使用，實用且設計感十足，受到多數股東喜愛。