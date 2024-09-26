美東碼頭要罷工了　陽明爆14萬張大量、萬海重返100元

▲陽明海運。（圖／記者廖婕妤攝）



記者廖婕妤／台北報導

隨著美東碼頭工人罷工的日子越來越接近，各大船公司陸續調漲附加費，長榮（2603）、陽明（2609）高層也都直言罷工機率高、將危及全球供應鏈，推升貨櫃三雄股價持續勁揚，其中，萬海（2615）股價重返100元，寫下2年來新高，陽明盤中則爆出近14萬張大量，居個股成交量之首。

貨櫃三雄今日股價持續勁揚，長榮盤中最高漲逾2％至214.5元，成交量逾2.6萬張；陽明盤中最高漲逾6％至74.9元，成交量近14萬張；萬海盤中最高漲逾6％至106元，是睽違兩年再重返100元關卡，成交量逾9萬張。

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陽明董事長蔡豐明指出，美東罷工機率很高，勞資雙方談判進展緩慢，政府也不介入，可能會產生罷工問題，影響未來船舶停靠、供需問題，距離10／1不到一周，資方船公司協會都預期罷工機會相當高；公司的因應措施，是會避開10月第一周船泊泊靠美東的計畫，可能會提前、延後或是跳港，把10月第一周的船都避開美東，來減緩罷工所造成的影響。

長榮總經理吳光輝則認為，中東戰爭、紅海危機仍無法停火，船隻繞道部分碼頭仍出現塞港狀況，加上美東碼頭工人罷工「可能性非常高」，以及明年農曆年提早到來，Q4貨運量仍穩定樂觀；法人也維持買進等正面看法，目標價上看250元。