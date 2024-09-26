外資大買船票！　連7天敲進長榮、萬海逾8.5萬張

▲長榮海運。（圖／長榮提供）



記者廖婕妤／台北報導

美東碼頭工人罷工在即，最快10／1就會展開罷工行動，海運運價喊漲、船公司Q4獲利出現想像空間，資金這幾日紛紛往航運族群流入，其中，外資連續7天敲進長榮（2603）及萬海（2615）超過8.5萬張，今日也買超陽明（2609）近2.4萬張。

美東碼頭工人的勞資合約將在9月底到期，勞資雙方談判僵持不下，美國政府也表態不會介入，市場都預期罷工機率非常大，屆時將會對全球供應鏈造成嚴重衝擊，紛紛調漲相關附加費用，也擬定因應措施如跳港、延後靠港等，希望能將影響降到最低。

[廣告]請繼續往下閱讀...

貨櫃三雄近日股價走勢也引發關注，長榮今開高後盤中突湧現賣壓，投資人紛紛獲利了結出貨，終場收在206元，下跌1.67％或3.5元，成交量逾4.8萬張，不過，三大法人合計買超12,664張，其中外資單日敲進12,978張，連續7天共買超86,607張，投信也是連3天站在買方。

萬海連2天漲停後今日收斂，終場收在102元，上漲2.3％或2.3元，成交量逾13.3萬張，三大法人合計買超2.29萬張，其中，外資大買23,949張，為今日外資買超排行第4名，且外資連續7天買超萬海，共敲進85,436張，投信則是連5天站在買方。

至於陽明同樣開高後漲幅收斂，終場收在70.9元，小漲0.71％或0.5元，成交量逾20.7萬張，居今日個股成交量之冠，三大法人合計買超逾2.7萬張，其中外資敲進23,850張，連2買，投信則是連5天站在買方。