原物料需求旺　散裝航運中航一度漲停、新興漲逾4％

▲慧洋海運。（圖／慧洋提供）



記者廖婕妤／台北報導

中國近期祭出一連串刺激經濟措施，推升原物料需求強勁，散裝航運迎Q4旺季、加上需求湧現，可能出現搶艙潮，業績出現想像空間，相關運價指數上周走揚，也帶動相關個股股價上漲，中航（2612）早盤一度漲停，新興（2605）漲逾4％，台航（2617）、慧洋-KY（2637）漲逾3％，裕民（2606）漲逾2％、正德（2641）漲近2％。

波羅的海乾散貨運價指數（BDI）指數連7紅，上周五收2110，上漲0.9％或19點，寫下近3個月來新高；波羅的海海岬型運價指數（BCI）上周五收3689點，上漲3％或109點，寫下近3個月來新高。

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散裝航運業者指出，Q4是散裝航運傳統旺季，中國推出刺激經濟政策，帶動鐵礦砂等原物料價格攀升、需求強勁，加上非洲西芒杜礦區加速開採，明年Q4會開始出口，對市場運送需求會有很大影響，因此後市不看淡。

慧洋也看好，進入北美穀物出貨旺季，再加上全球政經局勢不穩定、區域衝突不斷，使全球海上航運路線趨於保守，多選擇繞道而行，增加船舶週轉天數；加上公司原定於2026年初才能交付2艘輕便型船舶，將提前至2025年Q4交船營運，樂觀後續營運表現。

裕民表示，迎來礦商傳統出貨旺季，巴西大豆出口可望創下24年來新高，北美穀物出口預計也將持續成長，加上中國刺激經濟政策，預期將帶動中國原物料需求，今明2年還有4艘6.4萬噸新船將投入營運，成為挹注公司營收的生力軍。

正德指出，中東危機、以巴衝突地緣政治風險依然持續，導致今年乾散貨市場的整體波動性有所增大，全球船舶周轉率下降及受運力供應偏少支撐，未來幾年市場態勢總體保持樂觀，明年各季公司也預計各有1艘節能減碳新船交付加入營運，看好業績及獲利將逐季成長。