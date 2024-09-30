台積電最後一盤遭突襲「1.6萬張賣單」　終場下殺43元

抱一張虧11萬元！千金股川湖殺9%「逼近跌停」 指數跌逾400點

台股30日開低走低，重挫逾400點，高價股震盪災情也讓投資人嘆息不已。除了台積電（2330）震盪甩出千金股行列之外，千金股之一的川湖（2059）盤中跌逾9%，逼近跌停，至午盤股價最多跌110元，暫報1,095元，換算下來，抱1張就現賠11萬元。

中颱山陀兒逼近 颱風假5大QA一次看

中颱「山陀兒」持續接近台灣，今日已有部分地區停班停課，中央氣象署也不斷更新最新風雨預測，未來24小時雨量部分，花東、高屏、南投等地區，都達到停班停課標準，是否放颱風假也備受關注，《ETtoday新聞雲》整理5大颱風假勞工相關權益。

罷工長短不明朗 萬海重摔9％、長榮陽明跌6％

美東碼頭工人預計10／1罷工，許多業者擔憂貨卡在海上，紛紛提早出貨、或是跳港因應，加上上周SCFI運價指數連6黑，目前市場運價仍混亂，無法反應實際狀況，貨櫃三雄今（30）日股價翻黑，萬海（2615）盤中重挫逾9％、差一檔就跌停，長榮（2603）、陽明（2609）跌逾6％。

電價喊漲「工業用電擬調15％」 工商協進會：不公平

未來半年電價是否調漲，將在今（30）日下午電價審議會中拍板定案，經濟部提出的版本為民生凍漲、工業用電最多漲15％，對此，工總率先喊不公平，工商協進會也說，針對用電大戶訂定較高電價調幅，不盡公允，建議給予達到一定能效標準的企業電價折扣，以激勵企業投入節能減碳。

電價今開會「大戶漲定了」！童子賢：希望台灣有穩定、高品質的電

經濟部預計於9月30日召開電價費率審議會，雖然外界預估民生用電凍漲，但產業用電調漲勢在必行，是否會影響高科技產業發展？對此，和碩（4938）董事長童子賢表示，台電多年來壓低電價，確實照顧民生，但他無法預期台電該如何調漲，只能祝福台灣的電力往穩定、高品質及經濟實惠的方向邁進。

「月配息ETF」00944開獎！每張可領58元 年化殖利率4.64%

擁有2.3萬股民的「月配息ETF」野村趨勢動能高息（00944）30日宣布，配息金額為每單位0.058元，即每張可得58元；如果以9月30日收盤價15元計算，單次股利殖利率0.38%，換算年化殖利率約4.64%。實際配發金額將於10月15日計算並公布，除息日為10月17日，領息日為11月14日。

全球人壽：美元保單持續供應 新商品接力上市

市場傳出受到美國降息影響國內壽險業銷售美元保單情況，不過全球人壽今（30）日指出，美元保單持續供應，新商品接力上市中。

鍇睿國際10／3登興櫃 明年Q1電競館登場挹注營收

電競賽事主辦商鍇睿國際（7779）將於10／3以每股50元登錄興櫃，當天也是董事長顏宥騫的30歲生日，將成為台灣資本市場最年輕的創辦人；他表示，明年Q1將有新的電競場館投入營運，加上持續開拓串流媒體平台、門票收入及週邊衍生品等，都將成為挹注業績的成長動能。

AI供應鏈短期有壓！輝達晶片遭打壓見利空 台股大跌598點

受到日圓升、日股下挫影響，台股30日開低走低，終場指數大跌598.25點，跌幅2.62%，大盤收在22,224.54點，成交量3,918.94億元。除了日本政經因素，市場傳出中國官方為扶持當地晶片業者，要求不得採購輝達（NVIDIA）AI晶片H20，衝擊台系AI供應鏈，多項利空加重台股跌勢。

王道銀行7年內5度參賽皆獲獎！ 獲天下雜誌「2024天下永續公民獎」中堅企業第五名

以「小而美」形象立足金融圈的王道銀行（O-Bank）因為積極推動企業社會責任的成效、致力深耕永續的決心，以及對於經濟、社會和環境的正向影響力，獲得榮獲天下雜誌頒發2024年「天下永續公民獎」中堅企業組第5名，憑藉著投入永續經營的卓越表現，寫下近7年內5度參賽皆獲前10名獎項的佳績。