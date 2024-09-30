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台積電最後一盤遭突襲「1.6萬張賣單」　終場下殺43元

▲▼台積電。（圖／記者高兆麟攝）

▲台積電。（圖／記者高兆麟攝）

記者高兆麟／綜合報導

晶圓代工龍頭台積電（2330）今日股價開低走低，早盤就跳空失守千元大關，尾盤更是爆大量賣單，最後一盤爆出16373張賣單，終場以957元作收，下跌43元，跌幅達4.29%。

台積電今日終場以957元作收後，市值也因此縮水1.11兆元，滑落至24.6兆元。

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不只台積電賣壓重，IC設計大廠聯發科（2454）今日同樣重跌，今日開盤即跳空走低，尾盤同樣下殺，終場以1175元作收，下跌85元，跌幅更達6.75%。

關鍵字： 台積電

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