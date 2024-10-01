永慶房產集團聯手內政部「力抗房地產詐騙」　高雄防詐公益講座9／23大寮搶先登場

▲永慶加盟四品牌高雄區經管會、立法委員林岱樺聯手舉辦防詐講座，高雄大寮七個里響應，超過550位民眾參與受惠。（圖／永慶房產提供，下同）

財經中心／綜合報導

為了杜絕房地產詐騙，永慶房產集團於今年6月率先響應內政部地政司政策，全台1,800間店聯手推廣「地籍異動即時通」申辦。而永慶房產集團也積極在全台各地舉辦「防詐公益講座」，希望協助大眾了解最新房地產詐騙手法，進而守護自身財產安全，累積至今已舉辦超過370場講座，逾1.2萬人參與受惠，橫跨全台11縣市。

永慶房產集團「防詐公益講座」高雄市首場，由永慶加盟四品牌高雄區經管會與立法委員林岱樺聯合主辦，大寮區七個里共同響應（江山里、三隆里、內坑里、山頂里、忠義里、義仁里、大寮里），9月23日~9月27日五天共計舉辦9場，累積吸引超過550位民眾到場參與。

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立法委員林岱樺表示，詐騙是台灣全民公敵，是民怨之所在，現今政府也加強辦理中。今天永慶房產集團善用他們的專業，分享消費者可能受騙的房地產詐騙手法和案例，並將之推廣出去，這是企業社會責任的延伸，很值得肯定！除了房地產詐騙，警察單位也到場揭露常見詐騙手法，並導入消防安全的宣導，參加民眾的反映都非常好。我們會繼續在高雄辦下去，預計年底再辦10場。

身為主辦單位，永慶不動產暨永義房屋高雄區經管會長陳秋妮直說，「防詐公益講座」是很有意義的活動，也是身為房仲企業該承擔的社會責任，因為少一人被騙，社會就多一點正向力量！況且，現在很多人被騙，是因為不懂，並不是因為貪心。所以，讓他們了解不動產詐騙手法後，他們才有能力去守護自己和親友辛苦賺來的資產。

▲永慶不動產暨永義房屋高雄區經管會長陳秋妮認為「防詐公益講座」是房仲該承擔的社會責任，因為少一人被騙、就多一點正向力量！

有巢氏房屋高雄區經管會長王傳志則分享，房地產交易動則上千萬，最好委託有規模的大品牌房仲服務，因為他們有嚴謹的SOP規範，還有總部進行控管，能確保交易安全。我們期許透過這次詐騙講座的巡迴，除了讓消費者知道如何防範房地產詐騙，萬一發生疑似詐騙狀況，也能上永慶全台門市進行諮詢，多一層保障。

▲有巢氏房屋高雄區經管會長王傳志期許透過防詐講座巡迴，讓民眾識詐，萬一發生疑似詐騙，也能找永慶集團門市進行諮詢。

經過前面幾天的舉辦，台慶不動產高雄區經管會長蔡亞志開心表示，5天連續舉辦9場，而且民眾出席一場比一場踴躍，講座上也都積極發問，讓講師們都感受到大家想要守護自身房地產的決心。我們也期許透過每場防詐講座的分享，讓民眾遠離不肖的詐騙集團。接下來，我們預計在高雄最大里舉辦防詐講座，歡迎大家踴躍出席。

▲台慶不動產高雄區經管會長蔡亞志開心表示，民眾不僅出席踴躍、發問也積極，感受到大家想守護自身房地產的決心。

永慶房產集團「防詐公益講座」持續全台跑透透，九月底、十月初將前進台中、桃園、宜蘭、彰化、屏東、南投、台南、高雄等地舉行，邀請在地警察、地政單位，一起揭密最新房地產詐騙手法，保障民眾財產安全。