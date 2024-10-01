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永慶房產集團聯手內政部「力抗房地產詐騙」　高雄防詐公益講座9／23大寮搶先登場

▲▼ 永慶房產,房地產詐騙,防詐,永慶房市訊息,永慶必知小常識,永慶安心買賣屋,公益講座 。（圖／永慶房產提供）

▲永慶加盟四品牌高雄區經管會、立法委員林岱樺聯手舉辦防詐講座，高雄大寮七個里響應，超過550位民眾參與受惠。（圖／永慶房產提供，下同）

財經中心／綜合報導

為了杜絕房地產詐騙，永慶房產集團於今年6月率先響應內政部地政司政策，全台1,800間店聯手推廣「地籍異動即時通」申辦。而永慶房產集團也積極在全台各地舉辦「防詐公益講座」，希望協助大眾了解最新房地產詐騙手法，進而守護自身財產安全，累積至今已舉辦超過370場講座，逾1.2萬人參與受惠，橫跨全台11縣市。

永慶房產集團「防詐公益講座」高雄市首場，由永慶加盟四品牌高雄區經管會與立法委員林岱樺聯合主辦，大寮區七個里共同響應（江山里、三隆里、內坑里、山頂里、忠義里、義仁里、大寮里），9月23日~9月27日五天共計舉辦9場，累積吸引超過550位民眾到場參與。

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立法委員林岱樺表示，詐騙是台灣全民公敵，是民怨之所在，現今政府也加強辦理中。今天永慶房產集團善用他們的專業，分享消費者可能受騙的房地產詐騙手法和案例，並將之推廣出去，這是企業社會責任的延伸，很值得肯定！除了房地產詐騙，警察單位也到場揭露常見詐騙手法，並導入消防安全的宣導，參加民眾的反映都非常好。我們會繼續在高雄辦下去，預計年底再辦10場。

身為主辦單位，永慶不動產暨永義房屋高雄區經管會長陳秋妮直說，「防詐公益講座」是很有意義的活動，也是身為房仲企業該承擔的社會責任，因為少一人被騙，社會就多一點正向力量！況且，現在很多人被騙，是因為不懂，並不是因為貪心。所以，讓他們了解不動產詐騙手法後，他們才有能力去守護自己和親友辛苦賺來的資產。

▲▼ 永慶房產,房地產詐騙,防詐,永慶房市訊息,永慶必知小常識,永慶安心買賣屋,公益講座 。（圖／永慶房產提供）

▲永慶不動產暨永義房屋高雄區經管會長陳秋妮認為「防詐公益講座」是房仲該承擔的社會責任，因為少一人被騙、就多一點正向力量！

有巢氏房屋高雄區經管會長王傳志則分享，房地產交易動則上千萬，最好委託有規模的大品牌房仲服務，因為他們有嚴謹的SOP規範，還有總部進行控管，能確保交易安全。我們期許透過這次詐騙講座的巡迴，除了讓消費者知道如何防範房地產詐騙，萬一發生疑似詐騙狀況，也能上永慶全台門市進行諮詢，多一層保障。

▲▼ 永慶房產,房地產詐騙,防詐,永慶房市訊息,永慶必知小常識,永慶安心買賣屋,公益講座 。（圖／永慶房產提供）

▲有巢氏房屋高雄區經管會長王傳志期許透過防詐講座巡迴，讓民眾識詐，萬一發生疑似詐騙，也能找永慶集團門市進行諮詢。

經過前面幾天的舉辦，台慶不動產高雄區經管會長蔡亞志開心表示，5天連續舉辦9場，而且民眾出席一場比一場踴躍，講座上也都積極發問，讓講師們都感受到大家想要守護自身房地產的決心。我們也期許透過每場防詐講座的分享，讓民眾遠離不肖的詐騙集團。接下來，我們預計在高雄最大里舉辦防詐講座，歡迎大家踴躍出席。

▲▼ 永慶房產,房地產詐騙,防詐,永慶房市訊息,永慶必知小常識,永慶安心買賣屋,公益講座 。（圖／永慶房產提供）

▲台慶不動產高雄區經管會長蔡亞志開心表示，民眾不僅出席踴躍、發問也積極，感受到大家想守護自身房地產的決心。

永慶房產集團「防詐公益講座」持續全台跑透透，九月底、十月初將前進台中、桃園、宜蘭、彰化、屏東、南投、台南、高雄等地舉行，邀請在地警察、地政單位，一起揭密最新房地產詐騙手法，保障民眾財產安全。

關鍵字： 永慶房產房地產詐騙防詐永慶房市訊息永慶必知小常識永慶安心買賣屋公益講座

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