永慶房產集團聯手內政部地政司　9／20新竹、台南「防詐講座」揭最新房地產詐術

▲新竹首場防詐公益講座9月20日竹北新崙里舉行，由永慶加盟四品牌竹苗區經管會、新竹縣議員林禹佑聯合主辦。（圖／永慶房產集團提供，下同）

財經中心／綜合報導

永慶房產集團9月20日前進新竹竹北、台南市東區和中西區，於三地舉辦該區首場「預防詐騙公益講座」，攜手在地議員、警察局和地政局，一同揭露日新月異的不動產詐騙手法，同時，推廣內政部地政司「地籍異動即時通」服務的申辦，共計吸引超過400位民眾到場參與。

根據內政部警政署「打詐儀錶板」統計，今年8月全台被詐騙財損高達137億元，受理詐騙案件達2.1萬件。為了保障民眾的不動產財產安全，永慶房產集團於今年6月起率先響應內政部地政司政策，全台1,800店共同推廣「地籍異動即時通」服務。而永慶房產集團也主動於全台各地舉辦「公益防詐講座」，期許幫助民眾識破詐騙集團常用的房地產騙術，進而遠離詐騙。累積至今已舉辦超過325場講座，超過10,000人受惠。

新竹縣首場防詐講座 竹北新崙里登場

9/20竹北新崙里的防詐講座，由永慶加盟四品牌竹苗區經管會、新竹縣議員林禹佑聯合主辦，新竹縣政府警察局刑事警察大隊黃志鵬副大隊長和黃俊翰組長、新竹縣政府警察局竹北分局許千謹偵查佐、新竹縣政府地政處古瓊漢處長和地籍科呂明勳科長、代書楊衣帆也共同出席宣導。

▲新竹縣議員林禹佑(圖右)、新竹縣政府地政處古瓊漢處長(圖左)呼籲民眾申辦「地籍異動即時通」。

林禹佑議員分享，很多長輩會把不動產權狀，交給兒女晚輩代為保管，卻被惡意過戶，造成老人家無法安心養老。所以我跟里長都很認同這個講座，希望藉此教導長輩最新不動產詐騙手法，讓他們防範未然。未來，我們將陸續推廣到竹北31個里，讓更多民眾可以＂識詐，進而防詐＂。永慶加盟四品牌竹苗區經管會公益活動主委陳時玄指出，高齡長者是詐騙集團最愛詐騙的對象之一，所以我們從年齡較長的區域開始舉辦。活動當天，大家都踴躍出席、認真聽講，讓我們覺得很開心。現場也邀請他們申辦「地籍異動即時通」服務，阻止名下土地、房子遭詐騙集團移轉過戶。

台南第一場防詐講座 超過230位民眾出席

無獨有偶，永慶加盟四品牌台南區經管會也在9月20日籌辦了2場防詐講座。上午場次在台南東區崇文暨崇成里活動中心舉辦，邀請台南市議員曾之婕聯合主辦，共計10個里協辦（崇德里、崇成里、崇文里、仁和里、中西里、東門里、和平里、德高里、小東里、崇善里）。台南市東區黃區長、台南市政府警察局偵查隊王棠萱偵查佐、台南市地政局黃股長、特約代書簡美玲也出席分享如何識別房地產詐騙手法。當天約有230位民眾踴躍出席。

▲9月20日台南首場防詐講座，在東區熱鬧登場，由永慶加盟四品牌台南區經管會與台南市議員曾之婕聯合舉辦。

▲台南市議員曾之婕號召東區十個里參與9月20日的防詐講座，近230位民眾踴躍出席，想要獲取最新不動產騙術。

台南市議員曾之婕表示，不動產價值高，詐騙集團時常覬覦，所以詐騙手法不斷更新，讓人防不勝防！所以一得知永慶房產集團的「預防詐騙公益講座」提案，我們馬上號召里長加入，希望民眾知道怎麼保護自己辛苦賺來的財產安全。永慶不動產台南區經管會長呂啟綸補充說明，透過在地議員和里長的協助，永慶加盟四品牌台南經管會預計舉辦20場防詐講座，希望大家可以把握機會、了解房地產詐騙手法。而且，每場活動地政處都會派人協辦「地籍異動即時通」，一旦不動產進行產權異動時，就會發送簡訊通知，確保不動產安全無虞。

公私齊心打詐 台南第二場於中西區舉行

9/20下午場次在台南中西區五條港里活動中心舉辦，由台南市議員沈震東聯合主辦，共計2個里居民參與（五條里、西賢里）。台南市政府警察局交通大隊黃東偉組長、台南市地政局地籍科黃股長、赤崁發展協會張耕華理事長、特約代書林宜慶也到場宣導如何識破房地產騙術。

▲公私齊心打詐！台南第二場防詐講座於中西區舉行，由永慶加盟四品牌台南區經管會和台南市議員沈震東主辦。

台南市議員沈震東表示，詐騙手法推陳出新，不動產詐騙又更加專業，需要政府和民間、公私協力，透過多元管道去宣導教育，希望可以一步步杜絕詐騙，讓民眾的不動產不要被騙走。也要特別感謝永慶房產集團發起這個公益講座，還提供場域空間、抽獎獎品，提高民眾出席意願。台慶不動產台南區經管會長謝旺瑋指出，偏遠的二三線地區，很多民眾較少接觸新訊息，尤其是針對不動產的騙術，正是「預防詐騙公益講座」需要深入的區域！協助消費者保障自身不動產安全，是「房仲第一品牌」永慶房產集團責無旁貸的任務，也是集團與其他品牌的差異。

▲台南市議員沈震東期許政府和民間公私協力，大力宣導不動產詐騙手法，以保障民眾財產安全。

永慶房產集團「預防詐騙公益講座」9月下旬將陸續於宜蘭、高雄、屏東、台北舉辦該地首場講座，歡迎各地民眾一起前來了解不動產的最新詐騙手法，保障自身不動產安全。