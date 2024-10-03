黃仁勳曝Blackwell晶片全面投產　稱「需求很瘋狂」

▲NVIDIA執行長黃仁勳。（圖／記者林敬旻攝）

記者林潔禎／綜合報導

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳在周三（2日）接受《CNBC》訪問時說「對Blackwell的需求非常瘋狂」、「Blackwell已全面投產」，受此激勵，輝達盤後股價攀升1%，而在常規交易時段勁揚1.6%、以118.85美元作收。

黃仁勳受訪時介紹了公司最新一代Blackwell晶片的最新情況，他表示，新一代晶片Blackwell已全面投入生產。

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此前黃仁勳在9月出席在舊金山舉行高盛技術會議就已直言客戶對最新一代Blackwell晶片需求「令人難以置信」，甚至旺到一些客戶因為新品供不應求感到惱火。

摩根士丹利（大摩）上周也出具報告稱，輝達 Blackwell 晶片已經開始量產，預計今年第四季有望創造 100 億美元營收。

另輝達也在周三宣布擴大與科技諮詢公司埃森哲 （Accenture） 的合作夥伴關係，以推動企業採用人工智慧 （AI） 技術以及提升該晶片製造商產品的訂單。

兩家公司在聲明中表示，根據協議埃森哲將創造一個輝達業務部門（Nvidia Business Group），致力幫客戶使用和拓展生成生成式 AI 工具 。埃森哲已經培訓 3 萬名使用輝達技術的專家，幫助自家客戶快速部屬並從中受惠。

