台塑新智能提煉藻油　搶攻500萬噸永續航空燃油商機

▲台塑新智能總經理劉慧啓。（圖／記者廖婕妤攝）



記者廖婕妤／台北報導

台塑（1301）集團旗下台塑新智能積極布局新能源領域，除了電芯及模組廠第一期完工之外，微藻技術方面也有新進展，總經理劉慧啓透露，提煉出來的藻油可製成航空業所需的永續航空燃油（SAF），預計今年底或明年農曆年前設置試產線，並爭取與台塑化、中油等合作，搶攻未來全球每年500萬噸的市場需求。

劉慧啓說明，微藻是航空用油的重要的選項之一，第一，微藻吸二氧化碳、放氧氣跟葡萄醣，它會累積成油脂；第二，特定微藻的藻種，本身重量經過發酵之後，已經有超過5成、接近55％的重量是油脂，所以可以很有效率的發酵、培養、萃取，將這些藻油交給航空煉油廠，製作成航空業所需的永續航空燃油（SAF），可以盡量減少航空用油中的石化來源。

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劉慧啓表示，這件事情政府部門也非常鼓勵我們要加速，現在已經在實驗室做出了，目前也正在投資要設置試驗工廠，預計最快今年底、最慢明年農曆年前能有結果，後面就是發酵的製程，串連到台塑石化就可以開始運作，未來也希望能跟中油合作。

劉慧啓指出，為了因應國際減碳趨勢，像是英國、歐盟等有些國家，未來要求SAF占比要達10％，以此推估，1年全球市場會有超過500萬噸的SAF需求。

劉慧啓也說，這部分是先做ESG，但是有機會產業化，先把ESG循環經濟、產業化完成後，必須要有更環保要有通過認證，成本要有優勢，之後就會開始獲利。