技鋼、熙特爾參加國際智慧能源週　結合綠、儲能及AI推智慧電力發展

▲技鋼超算力結合熙特爾恆有源儲能技術，聯手打造未來綠能低碳解決方案。（圖／熙特爾提供）

記者高兆麟／綜合報導

國內儲能大廠熙特爾新能源（Seetel）與技嘉集團旗下技鋼科技（GIGA Computing）共同參加2024台灣國際智慧能源週及台灣國際淨零永續展，展示在綠儲能及AI的。本次展會將聚焦於創新的能源管理系統（EMS）與技術的整合應用，帶來全方位的能源管理方案，推動未來智慧電力系統的發展。

熙特爾新能源將於本次展會中展示其領先的EMS技術，結合AI的預測功能，實現對能源需求的精準預測及智能調度。透過強大的AI算力，熙特爾的EMS系統能即時識別電力品質事件並預測下一秒的用電需求，從而優化電力品質，提升整體能源效率。特別是在整合風能與太陽能等波動性再生能源的過程中，EMS技術展現了其極高的靈活性與準確性。

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技鋼的G593-SD1水冷伺服器8張NVIDIA H200 AI加速器，在管理發揮了關鍵作用。技鋼表示，強大的運算能力，技鋼協助熙特爾實現毫秒級的用電需求預測大幅提升電網的反應速度與調節精度，快速應對變化即時做出反應結合液冷技術，還有效降低能耗，實現穩定且的作環境。

熙特爾表示，藉由AI模型的應用，技鋼與熙特爾的系統可以即時識別電力品質事件，如電壓波動或諧波等問題，並基於預測的用電需求進行電力品質的即時優化。這種精準的識別與調整不僅能改善電力穩定性，還能確保系統在負載均衡方面的高效運作。基於AI的精確需求預測，負載均衡策略可以實現化的調度，有效提高電網的整體運行效率。

通過AI技術的準確預測與時調節，熙特爾與技鋼的合作顯著提升能源利用效率，減少不必要的能源損耗。熙特爾指出，這種即時的反應和調整能力不僅提高整個電力系統的穩定性，也減少了維運成本，為客戶帶來了更加可持續的能源解決方案。

技鋼與熙特爾的合作結合了雙方的技術優勢，為算中心提供可靠的電解決方案。熙特爾的恆有源技術，透過即時的需求預測與負載均衡，配合技鋼的高效算設備，確保對的持續電供應與優化管理，降低電力中斷風險，提高的穩定性，為智慧城市與智能製造等領域提供強大的技術支。