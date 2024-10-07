BDI前三季均數1848點、年增58%　中國刺激經濟措施助Q4旺季更旺

▲今年前三季海岬型船現貨市場日租較成本價高出41%。(圖／裕民提供)

記者張佩芬／台北報導

波羅的海乾貨船綜合指數(BDI)今年前三季均數為1848點，較去年同期的1173點高出57.5%，第四季是散裝船運市場旺季，中國官方在中國十一長假前宣佈十多項刺激經濟的重磅政策，業界估計將使第四季旺季更旺。

中國進口散裝貨佔全球39%，過去一周因為中國休十一長假，市場交易清淡，指數下跌，本周復工後指數可望逐步回升。中國這次的刺激房地產與股市措施，由央行宣布降準、降息、降存量房貸利率、降首付比例，並設立新的工具支持股市；廣州已宣布解除所有購房限制，上海和深圳則放寬了非本地居民的購房規定，並將首套房貸款的最低首付比例降至15%。廣州是中國大陸首個全面取消限購的一線城市，14年限購令正式結束。

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大陸中央電視台上周六(5日)報導，9月底以來50多個城市出台了一系列房地產刺激措施，來自1千多家房地產開發公司近2千家開發專案參與了促銷活動，提振了中國陷入困境的房地產市場，在十一國慶假日期間，中國許多地方的房屋銷售量出現增長，多數專案參訪比例增加了五成以上。

裕民航運高階指出，中國的所謂一攬子刺激經濟措施，估計會逐漸發酵，而第四季原本就是散裝船運旺季，去年運價最高點是在12月，去年第三季BDI均數是1194點，第四季跳升到2033點；另非洲鋁礬土過去兩個月因為雨季影響出口，原就有兩位數年增率的出貨量，估計第四季會再往上加，有利海岬型船。

北美穀物出口第四季進入旺季，有助巴拿馬型運價加高；超輕便與輕便型船噸位較小且自備吊桿，營運彈性高，也較無淡旺季之分。

今年散裝船運市場各型船均價都維持在獲利水平之上，前三季現貨市場海岬型平均日租是23,970美元，較一般成本價1.7萬美元高出41%，巴拿馬型船均價15,236美元，較成本價1.15萬美元高出24.52%，超輕便型船均價14,169美元，較成本價1.05萬美元高出24.02%。