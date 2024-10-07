創新技術博覽會10月17日登場　450家廠商展出逾1100件發明

▲創博會展覽期間將舉辦中英文主題導覽、國際論壇等多元活動，豐富參觀者觀展體驗。（圖／貿協提供）

記者張佩芬／台北報導

2024年「台灣創新技術博覽會(創博會)」將於本月17日至19日於台北世貿一館盛大登場，今年匯聚近450家廠商、展出超過1100件發明技術，全面展示台灣產官學研各界的研發成果，展現創新能量。

本展展出由經濟部、國家科學及技術委員會、國防部、教育部、勞動部、衛生福利部、數位發展部、農業部、國家發展委員會、環境部及中央研究院等11個政府機關聯合主辦並由外貿協會及工業技術研究院共同執行。

[廣告]請繼續往下閱讀...

創博會最受發明人關注的「發明競賽區」，今年參賽作品數再創新高，共吸引近600件國內外的創新發明參賽，競逐創博會發明競賽的最高榮譽－－「鉑金獎」，進一步彰顯創博會在全球創新與專利領域的領導地位。

今年，我國參賽者涵蓋國家原子能科技研究院、中華電信研究院、台電公司、兆豐銀行等近90家企業，領域橫跨半導體、資通訊、資安、醫療等。學術界也不遑多讓，包括崑山科技大學、陽明交通大學、台北城市科技大學等40多所學研單位與研究機構攜多項研發成果參賽，展示台灣在創新人才培育與技術研發的深厚實力。

創博會的另一個亮點則是由各政府機構攜手民間企業組成的「創新領航館」、「未來科技館」及「永續發展館」三大主題館。「創新領航館」聚焦淨零轉型、數位韌性、智慧醫療、智慧城市及國防科技，為產業升級提供強勁動力。

「未來科技館」緊扣國際熱潮，聚焦人工智慧在電子光電、生技醫藥、人文科技等各行業的創新應用，並特別規劃情境體驗區，讓參觀者身歷其境感受安全、韌性、永續的未來智能生活樣貌。「永續發展館」則專注前瞻技術的應用，展出「資源回收物動態影像AI辨識」、「多元資源虛擬電廠技術驗證平台」、「人工智慧應用於電廠含裂紋組件之安全評估技術」等創新成果，展望永續發展的未來。

創博會不僅展示科技前沿技術，也提供「看發明創意、觸動創新靈感」的平台，展期間安排多元豐富的活動，讓參觀者「聽科技」及「玩技術」。每日的主題導覽結合當前熱門議題，規劃人工智能、淨零科技、智慧醫療等7條路線，帶領與會者深入了解各展區之尖端技術。此外，重磅節目「國際趨勢論壇」將以「量子科技」及「運動科技」為焦點，探討創新技術如何重塑產業格局以及相關應對策略，協助企業掌握未來發展的關鍵趨勢。

2024年台灣創新技術博覽會將帶領參觀者走進產業發展最前線，業者、專業人士請至官網預先登記並憑QR Code快速入場；一般民眾填寫問卷免費入場。歡迎大家蒞臨現場，共同見證臺灣的創新力量，探索未來的無限可能！

國內業者預登參觀：