嘉義市新案站5字頭！　在地：未開案單坪恐先加5萬　

▲嘉義市房價受產業議題助攻，房價屢創新高。（圖／台慶不動產嘉義忠孝加盟店提供）

記者張雅雲／高雄報導

台積電拍板在嘉義科學園區興建先進封裝廠，嘉義市房價受產業議題助攻，房價屢創新高。專家表示，嘉義市愈來愈多預售案成交價站上5字頭未來價，看好區域發展，連還未開案的新案，開價都恐將單坪加價5萬元，不過在央行第7波信用管制後，成交量直接腰斬。

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▲嘉義市區房價漲幅堪稱驚人，不少預售案陸續出現5字頭的未來價。（圖／台慶不動產嘉義忠孝加盟店提供）

台慶不動產嘉義忠孝加盟店店東江智玄表示，台積電到嘉義太保設置先進封裝廠，附近還有產業園區拉抬，該區預售屋快速完銷，賣到無屋可賣，因供給量不足，買氣轉往帶動嘉義市，市區房價漲幅堪稱驚人，不少預售案陸續出現5字頭的未來價，銷售速度也不慢。

看好區域未來發展，未來還有台積電引進的人口紅利，市區未推出的新案蓄勢待發，原本預計開出35~40萬元，單坪也恐將加價5萬元，開出40~45萬元。

▲嘉義市上半年不少中古屋主惜售，買家只好轉買預售，連華廈、公寓新案開價都開出未來價。（圖／台慶不動產嘉義忠孝加盟店提供）

江智玄分析，嘉義市推案以往以透天產品為主，大樓供給量不多，這波台積電利多，加上市場對未來性看多情況下，不少買家願意加價入手，需求量大增，此外，上半年不少中古屋主惜售，買家只好轉買預售，連華廈、公寓新案開價都開出未來價。

預售案價格居高不下，相較預售屋價格，中古屋出現一半的價差激出買氣，近期吸引不少剛需首購族轉往中古房市購屋，像是位於仁愛路生活圈的「經國新城」有2000多戶，總價約1000~1300萬元，坪數約50~55坪，單坪20~23萬元，詢問度增高。

▲台慶不動產嘉義忠孝加盟店店東江智玄表示，近期央行宣布第7波信用管制後，看屋人潮已大減4~5成。（圖／台慶不動產嘉義忠孝加盟店提供）

江智玄指出，嘉義市生活機能成熟，加上中古屋總價相對較低，對保守型首購族來說，沒有那麼大的房貸繳款壓力。

不過近期央行宣布第7波信用管制後，看屋人潮已大減4~5成，雖然成交價不受影響，但成交量已出現腰斬，江智玄表示，現階段只要不是首購族，貸款適用的利率都大幅提升，民眾觀望第4季央行跟財政部政策，儘管現階段還有看屋人潮，但多是先了解貸款方式，等銀行放貸水位寬鬆後，再選擇進場。

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