AI暢旺！技嘉9月營收寫單月歷史次高　前三季已逼近2千億大關

▲電腦主機板大廠技嘉科技。（圖／ETtoday資料照）

記者楊絡懸／台北報導

技嘉（2376）公布9月合併營收267.36億元，月增8.4%，年成長64.3%，寫下單月歷史次高；第三季營收704.34億元，季減4.7%，年增90.3%，也寫單季次高；累計今年前三季營收1,995.19億元，年增118.4%，創下歷史同期新高，全年營收可望坐上2,000億元門檻。

技嘉受惠於AI訂單需求暢旺，加上板卡等PC產品需求回溫，帶動9月營收持續成長；隨著輝達（NVIDIA）Blackwell架構GPU陸續出貨，加上雲端服務供應商（CSP）AI伺服器的需求，未來業績將持續升溫。

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技嘉旗下採用輝達Hopper平台的H200系列，包括氣冷方案、水冷方案等，都已在第三季末開始出貨，可望進一步推升毛利率；第四季之後也開始小量出貨輝達Blackwell平台的HGX架構產品，因此整體動能將延續至明年上半年，屆時將有機會看到更明顯的營運挹注。

除此之外，3A遊戲大作《黑神話：悟空》上市，激勵電腦設備換機潮，輝達NVIDIA GeForce RTX 40系列顯卡產品多有供不應求情況，因此技嘉顯卡業務出貨動能也將延續至第四季，比起過往旺季過後的收斂，顯卡業績將帶來更多貢獻。