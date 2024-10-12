輝達Blackwell晶片未來1年被訂光　黃仁勳指明年出現「有意義」成長

▲輝達首席執行官黃仁勳與Blackwell 新AI晶片 。（圖／達志影像／美聯社）

記者林潔禎／綜合報導

根據外媒《Business Insider》報導，摩根士丹利（Morgan Stanley、以下簡稱大摩）分析师Joseph Moore在與輝達（NVIDIA）經營團隊會面後表示，輝達下一代GPU晶片Blackwell的生產正在「按計劃進行」，且未來12個月左右的供應已經售罄；輝達首席執行官黃仁勳（Jensen Huang）還透露明（2025）年將出現有意義的增長。

大摩的分析師本周在紐約與黃仁勳、首席財務官克萊特Colette Kress以及這家晶片製造商管理團隊的其他成員舉行了為期三天的會議。

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分析師們在會面後表示，他們看到了更多可持續需求的跡象，樂觀情緒正在推動輝達股價進一步逼近歷史高點，甚至可能突破這一水準。

輝達股價在11日雖以下跌0.01美元或0.01%、134.8美元作收，但盤中最高來到135.78美元，為近二個月高點，且逼近今年6月中創下140.747美元歷史高點。

《Business Insider》報導， Moore表示，關鍵的一點是，「管理層的每一個跡像都表明，我們仍處於長期人工智慧投資周期的早期」。

大摩該重申其對輝達「增持」和「首選」評級以及 150 美元的目標價，較當前水準有 12% 的潛在上漲空間。

Moore 指出，輝達下一代 Blackwell GPU 晶片的產量正在「按計劃進行」，並補充說該產品將在未來 12 個月內售罄。

Moore解釋，「現在尚未排隊的任何新Blackwell 訂單都將在明年晚些時候發貨，因為它們的預訂已長達12 個月，這將繼續推動對Hopper 的強勁短期需求。」

Hopper 是輝達的上一代支援 AI 的 GPU 晶片，該晶片以集群形式出售給亞馬遜、微軟和 Meta Platform 等雲端「超大規模企業」。

Moore還透露，黃仁勳已向摩根士丹利明確表示，「公司預計明（2025）年將出現有意義的增長，這種增長將延續到2026年」，「儘管黃仁勳沒有量化增長的數據」。