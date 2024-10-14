華航董座看Q4貨運優於去年　波音罷工不影響787客機

▲圖中藍衣黑帽者為華航董事長謝世謙、左四為總經理高星潢。（圖／記者廖婕妤攝）



記者廖婕妤／台北報導

華航（2610）今年9月、Q3及累計前3季合併營收都寫下同新高，全年營運看旺，董事長謝世謙表示，Q4客運方面應該跟去年差不多，貨運方面則預計應該會比去年好；明後年新的波音787、A321neo都會陸續到位，預計2027年前完成汰舊換新。此外，西雅圖地區的波音罷工對於787交機沒有影響，僅有1架777F貨機恐無法如期交付。

謝世謙表示，機隊部分，明年陸續交波音787的飛機，A321neo總共有25架，現在交了14架，還有11架陸續在明後年都會再進來，整體的機隊會汰舊換新，現在的製造商沒有辦法如期交機，希望在2027年能夠把老舊飛機全部淘汰掉。

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謝世謙指出，目前正在評估要訂購波音777X或A350-1000，如果要訂的話，一定會宣布，沒有什麼政治壓力，購機部分完全都是華航自己找顧問公司來評估。

謝世謙也提到，雖然西雅圖地區的波音正在罷工，但對於波音787沒有影響，因為787的裝配廠在南卡羅萊納州，那邊的員工是沒有工會的，所以對787不會產生影響；罷工影響到的是737max、777F，華航有1架777F貨機原本11月要交，但現在可能交不出來，737max則沒有購買。至於罷工什麼時候會結束，謝世謙則認為，現在波音態度也蠻強硬，也把30％的offer全部撤回來，可能要等選舉過後。

另是否會擴大高雄機場的布局，謝世謙則說，國際局勢的狀況大家都會看，還是把主要的市場先做好，現在華航、華信跟台灣虎航（6757）加起來在高雄機場攻佔，班次是最多的，其他航空來競爭都沒有問題。

此外，華航12日舉行首屆馬拉松星光夜跑，謝世謙說，今年報名參賽者將近8500人，其中有172位選手來自海外，以香港佔最大宗，日本也有約30位選手，希望辦馬拉松能夠吸引更多海外的人來參與，明年再辦會開放更多海外名額，主要目的是可以推廣、促進台灣的觀光，到台灣的消費是全民共享的。