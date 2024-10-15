上櫃公司「陸7億資產」被私吞　董座砲轟土皇帝

▲現任董事長莊宏偉痛批，前董座張建智不滿遭拔，將中國子公司崇佑股權變更為個人所有，根本是掏空公司的報復行為。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

上櫃公司桓鼎控股（簡稱桓鼎）驚爆掏空案，前董座張建智聲稱保護公司資產，將桓鼎100％持股的中國崇佑新材料（簡稱崇佑）股權變更至個人名下，侵占高達7.4億元資產。上週二（10月8日），桓鼎遭櫃買中心指正內控疏失，罰20萬元並打入全額交割。現任桓鼎董事長莊宏偉接受本刊訪問，砲轟張建智是避而不見的「土皇帝」，不僅對外放假消息，更在董座任內挪用公款私設新公司，「目前已在中港台三地完成提告，一定要拿回公司的資產。」

「你（張建智）在中國當土皇帝，把崇佑私有化就是掏空。」日前，上櫃公司桓鼎控股（簡稱桓鼎）爆出百分之百持股的中國子公司崇佑，該公司不動產未重估前價值高達人民幣1.64億元（約新台幣7.4億元）資產遭變更為前董座張建智個人所有，身為現任董座的莊宏偉接受本刊訪問時直嗆。

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▲桓鼎爆發掏空案至今，張建智未回台面對，強調在中國保全崇佑資產安全。

有關中國子公司資產遭前董座掏空一事，莊宏偉向本刊透露，張建智長年主導桓鼎在中國的建材事業，由於不滿8月下旬，遭臨時董事會以營運績效差為由解除董座一職，日前竟將崇佑香港公司股權變更，一次接收桓鼎在中國的10家子公司，「崇佑在9月29日遭變更登記，公司類型從港澳台法人獨資，改為港澳台自然人獨資，股東也從崇佑香港有限公司改為張建智。」崇佑香港是桓鼎於香港成立的100％子公司，並控制中國的崇佑新材料。

▲張建智利用崇佑香港股權變更，吃下桓鼎在中國所有建材事業，桓鼎在中港台3地循司法途徑告張掏空公司。

不僅如此，張建智又打算再以持有桓鼎4％股權的股東身分，要求召開臨股會改選董事，企圖在11月奪回董座大位。

「他完全不甩公司質疑，所有訊息一概已讀不回。」莊宏偉不滿說，連崇佑旗下歐華瑪第2大股東—德國礦棉板廠OWA聽聞後也相當震驚。8日晚間，歐華瑪召開臨時董事會，OWA要求桓鼎和張建智視訊釐清事情始末，「但張建智就是不上線，只派律師上線說會議無效，便下線離開，讓所有人傻眼。」莊宏偉搖頭說。

對於變更中國子公司股權爭議，張建智僅以新聞稿向媒體解釋：「此舉配合中國政府要求，會繼續留在當地，確保崇佑資產安全。」聽聞桓鼎前董座的行徑後，一名律師直呼：「誰會相信把公司資產，放在個人名下會比較安全。」

▲崇佑子公司歐華瑪10月8日召開線上臨時董事會，第二大股東德國OWA不滿張建智無故缺席，聯手桓鼎共組執行委員會，取代張建智在該公司的地位。

掏空事件爆發之後，桓鼎已在第一時間通報主管機關，董座莊宏偉也快速出手，分別在中港台3地，怒告張建智侵占、偽造文書、背信等罪名。同時間，櫃買中心也以桓鼎內控疏失，開罰20萬元並打入全額交割，讓小股東們都相當著急。



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