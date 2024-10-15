科技業長相帥很吃香？前輩曝「被女同事包圍」　鮮肉新人下場曝

▲工作之餘也要注意身體健康。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）



記者施怡妏／綜合報導

顏值高的人，在工作上比較吃香？一名科技業的前輩表示，在這行長得帥當然有用，但是能夠帥多久？某次公司來了一位小鮮肉新人，女同事看到都很激動，甚至出錢請新人吃飯，找話題主動聊天，不久後，該名小鮮肉新人不僅臉腫了一圈，臉色也蠟黃許多，不禁感嘆「賺錢有數，健康要顧」。

有網友在PTT發文，公司有次來了一位小鮮肉新人，皮膚白淨，一臉青澀，類似日系風格的帥哥，女同事看到各個眼冒愛心，訂下午茶時還用「照顧新人」的名義，主動出錢請客，還會開話題找對方聊天。

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某天因公事到該部門洽談，發現帥哥臉腫了一圈，而且臉色很蠟黃，猜測是因為壓力大、輪班，導致內分泌失調，也沒再看到女同事主動獻殷勤，看到這景象，原PO嘆氣直呼「外表的美醜只是一時的，多數人迫於工作的壓力，根本沒太多心思去想如何跟林志穎一樣變不老男神」，勸大家努力賺錢外，身體健康也很重要。

貼文曝光，掀起網友討論，「這叫做主管的逆襲。我猜是因為小鮮肉太搶手，主管眼紅、狂操新人，讓小鮮肉變身油膩大叔，迷妹團瞬間消失」、「看員工刷進出的照片，也可以感受到歲月的摧殘」、「男生好可憐」、「以前主管就是一直壓榨底下的人加班，然後自己時間到就去跑步，回來直接下班」。