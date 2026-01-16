快訊／雙創收盤新高！台股大漲598.12點作收　台積電漲50元至1740

▲台股今天上漲。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者林潔禎／台北報導

台股今（16日）開高走高，加權指數終場大漲598.12點，以31408.7點作收，漲幅1.94％，成交量8233.61億元，台積電致（2330）也以大漲50元至1740元作收，雙雙創下收盤新高。

美股前一交易日全面收漲，台股上午以上漲34.05點開出，指數開高走高，盤中最高達31475.22點，最低30844.63點，終場收在31408.7點。

盤面焦點個股收盤後表現，台積電（2330）上漲50元來到1740元，漲幅2.96％；鴻海（2317）上漲1元至234.5元；聯發科（2454）上漲15元至1505元；廣達（2382）上漲6.5元來到289.5元；長榮（2603）下跌5元至190元。

今天漲幅前5名個股為景碩（3189）上漲17.5元，漲幅10％；台玻（1802）上漲3.8元，漲幅10％；日馳（1526）上漲1.7元，漲幅10％；光鼎（6226）上漲0.83元，漲幅9.98％；吉茂（1587）上漲4.9元，漲幅9.96％。

跌幅前5名個股則為可寧衛*（8422）下跌4.65元，跌幅9.95％；基士德-KY（6641）下跌2.7元，跌幅9.93％；台境*（8476）下跌2.45元，跌幅9.9％；鈞寶（6155）下跌5.1元，跌幅8.4％；詮欣（6205）下跌4.4元，跌幅7.07％。

台股漲幅最高前5名 個股 股價 漲跌 幅度 景碩（3189） 192.5 ▲17.5 ▲10.0％ 台玻（1802） 41.8 ▲3.8 ▲10.0％ 日馳（1526） 18.7 ▲1.7 ▲10.0％ 光鼎（6226） 9.15 ▲0.83 ▲9.98％ 吉茂（1587） 54.1 ▲4.9 ▲9.96％

台股跌幅最大前5名 個股 股價 漲跌 幅度 可寧衛*（8422） 42.1 ▼4.65 ▼9.95％ 基士德-KY（6641） 24.5 ▼2.7 ▼9.93％ 台境*（8476） 22.3 ▼2.45 ▼9.9％ 鈞寶（6155） 55.6 ▼5.1 ▼8.4％ 詮欣（6205） 57.8 ▼4.4 ▼7.07％

