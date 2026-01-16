快訊／雙創收盤新高！台股大漲598.12點作收　台積電漲50元至1740

▲台股今天上漲。（圖／ETtoday新聞雲資料照）
記者林潔禎／台北報導
台股今（16日）開高走高，加權指數終場大漲598.12點，以31408.7點作收，漲幅1.94％，成交量8233.61億元，台積電致（2330）也以大漲50元至1740元作收，雙雙創下收盤新高。
美股前一交易日全面收漲，台股上午以上漲34.05點開出，指數開高走高，盤中最高達31475.22點，最低30844.63點，終場收在31408.7點。
盤面焦點個股收盤後表現，台積電（2330）上漲50元來到1740元，漲幅2.96％；鴻海（2317）上漲1元至234.5元；聯發科（2454）上漲15元至1505元；廣達（2382）上漲6.5元來到289.5元；長榮（2603）下跌5元至190元。
今天漲幅前5名個股為景碩（3189）上漲17.5元，漲幅10％；台玻（1802）上漲3.8元，漲幅10％；日馳（1526）上漲1.7元，漲幅10％；光鼎（6226）上漲0.83元，漲幅9.98％；吉茂（1587）上漲4.9元，漲幅9.96％。
跌幅前5名個股則為可寧衛*（8422）下跌4.65元，跌幅9.95％；基士德-KY（6641）下跌2.7元，跌幅9.93％；台境*（8476）下跌2.45元，跌幅9.9％；鈞寶（6155）下跌5.1元，跌幅8.4％；詮欣（6205）下跌4.4元，跌幅7.07％。
|個股
|股價
|漲跌
|幅度
|景碩（3189）
|192.5
|▲17.5
|▲10.0％
|台玻（1802）
|41.8
|▲3.8
|▲10.0％
|日馳（1526）
|18.7
|▲1.7
|▲10.0％
|光鼎（6226）
|9.15
|▲0.83
|▲9.98％
|吉茂（1587）
|54.1
|▲4.9
|▲9.96％
|個股
|股價
|漲跌
|幅度
|可寧衛*（8422）
|42.1
|▼4.65
|▼9.95％
|基士德-KY（6641）
|24.5
|▼2.7
|▼9.93％
|台境*（8476）
|22.3
|▼2.45
|▼9.9％
|鈞寶（6155）
|55.6
|▼5.1
|▼8.4％
|詮欣（6205）
|57.8
|▼4.4
|▼7.07％
資料來源：證交所
讀者迴響