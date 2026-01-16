台美關稅15%　財經網紅見細項讚「條件優於日韓」！只對1點不滿

▲美國總統川普（Donald Trump）。（圖／路透）



記者施怡妏／綜合報導

各界關注的台美關稅議題，在美國時間15日揭牌，台灣取得與日韓等主要競爭對手齊平的「對等關稅15%不疊加」，此外，還談妥了半導體及衍生品關稅（232條款）最優惠待遇，我國政府則承諾2500億企業自主投資。對此，「M觀點」創辦人Miula（洪岳農）驚呼，這個條件比日韓都還要好。

Miula分析：台灣逆差最大反而談到最佳條件

[廣告]請繼續往下閱讀...

「M觀點」創辦人Miula（洪岳農）在Threads發文，稱讚台灣此次談判結果還不錯，包含以2500億美元投資作為交換，成功避免15％對等關稅的疊加，並獲得232條款的最優惠待遇，「這比日韓的條件都更好了，考慮台灣是這三國貿易逆差最大的」。

他進一步指出，台灣對美國提出的2500億美元投資，加上2500億美元貸款擔保，實際意思是台灣半導體企業承諾投資美國2500億美元，若企業短期內資金不足，政府則準備相同額度的貸款可供借用。他以買房比喻說明，「你保證會去買1000萬的房子，爸媽保證你沒錢時借你1000萬，請問你買房子總共是1000萬還是2000萬？」

美車關稅未鬆動 Miula：還在等便宜特斯拉

不過，Miula也坦言，對台美關稅談判中最不滿意的一點，是未見美國汽車進口關稅調降，「我在等便宜的特斯拉耶！」隨後，他也補充，「據說美國汽車進口關稅之後在正式合約時宣布細節，期待中。」